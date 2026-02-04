В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Цифровые сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры

04 февраля 2026 16:11 Экономика
Цифровые сервисы ВТБ включены в белый список Минцифры

ВТБ Онлайн, ВТБ Pay, сайт и другие сервисы банка вошли в «белый список» Минцифры. Это позволит всем клиентам пользоваться онлайн-сервисами банка в период ограничений мобильного интернета, которые могут происходить в целях безопасности.
 
Клиенты банка смогут перевести деньги и оплатить покупки и услуги, заказать банковские карты, найти ближайшее отделение и многое другое. 99% самых частых операций можно совершить через онлайн-банк. Для его работы клиентам не нужно ничего настраивать — операторы связи делают это сами.
 
"Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются почти 27 миллионов человек. Мы провели работу со всеми профильными ведомствами, чтобы даже при отключениях мобильного интернета нашим клиентам оставались доступны все финансовые сервисы, полезный контент и поддержка. В онлайн-банке работает умный чат-бот с ИИ, а позвонить в колл-центр можно прямо со страницы входа в ВТБ Онлайн", — напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.
 
Напомним, ранее ВТБ Онлайн обновил свой чат и запустил новые разделы, расширив функционал для удобства пользователей. В привычном чате ВТБ Онлайн теперь три раздела: «Поддержка», «Связь с банком» и «Каналы». Два первых потребуются для чата с оператором или звонка в банк, а третий содержит информационные посты — от скидок и предложений по кешбэку до советов по безопасности и подробному описанию финансовых сервисов. Это поможет клиентам банка быстрее получать ответы на вопросы и ориентироваться в широком функционале ВТБ Онлайн.

Фото предоставлено ВТБ.

