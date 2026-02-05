Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Билайн в партнерстве с "Лабораторией Касперского" запустил бесплатный сканер киберугроз

05 февраля 2026 10:25 Общество
Билайн в партнерстве с Лабораторией Касперского запустил бесплатный сканер киберугроз

Фото: freepik.com

Клиенты Билайна теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы — например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с «Лабораторией Касперского», позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры. 

Вредоносное ПО и фишинг — один из главных вызовов для современного человека, при этом они становятся всё изощреннее. Как самый безопасный оператор, Билайн заботится о защите своих клиентов в том числе в этом направлении — и предоставляет им инструменты для безопасного пользования интернетом. Новая функция сканирования дает пользователю возможность оперативно оценивать риски и принимать защитные меры в случае обнаружения угроз.

Проверка происходит на уровне сети и не требует установки дополнительного ПО. Всё, что нужно сделать клиенту — это нажать на кнопку «Сканировать» в мобильном приложении Билайна. Далее оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора:

  • зеленый цвет — угроз не обнаружено, всё в порядке;
  • желтый — отмечены переходы на потенциально опасные ресурсы, есть повод насторожиться;
  • красный — вероятность заражения высокая, устройство необходимо проверить на наличие вредоносных программ и, возможно, установить защитное ПО. 

Благодаря встраиванию непосредственно в сеть оператора, решение будет доступно для массового использования и сможет работать на любых устройствах независимо от версии ОС, без нагрузки на их память и энергопотребление.  

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

«Мы постоянно работаем над улучшением качества предоставляемых услуг и, что особенно важно, над обеспечением безопасности наших клиентов. Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс. фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами.  Запуск этой функции — еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире».

Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского»:

«Мобильные устройства часто используются злоумышленниками для распространения вредоносного ПО. В 2025 году наши решения обнаружили их на устройствах 34% пользователей в России. На фоне постоянно растущих киберугроз защита сегодня уже не роскошь, а базовый минимум. Новый сканер в приложении Билайна — удобный инструмент ранней диагностики, разработанный на основе нашего международного опыта, экспертизы и проверенных технологий кибербезопасности. Он показывает, посещал ли пользователь небезопасные сайты. Мы рады видеть, что всё больше компаний, включая Билайн, внедряют такие решения, и активно содействуем созданию сервисов, которые помогают миллионам людей лучше понимать цифровые риски. Анализ на сетевом уровне позволяет выявлять базовые угрозы, а для полной и комплексной защиты мы рекомендуем дополнять его решениями непосредственно на устройстве пользователя».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Билайн
