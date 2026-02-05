Шалабаев обсудил со студентами НГПУ новые меры поддержки молодых педагогов Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился со студентами Мининского университета. Общение с будущими специалистами прошло в рамках проекта "В контакте с молодёжью" и стало уже седьмой встречей мэра с учащимися нижегородских вузов. На этот раз в разговоре приняли участие около 150 студентов. Обсуждали более десятка вопросов, касающихся как профессионального развития студентов, так и перспектив города. Также были представлены инициативы, разработанные самими студентами.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что ему всегда интересно взаимодействовать со студенческой аудиторией. По его словам, нижегородская молодежь отличается активной позицией и не боится задавать острые, но важные вопросы, на которые хочется отвечать. Начался диалог с обсуждения темы поддержки молодых специалистов, уже работающих в школах, и будущих педагогов.

"С большим энтузиазмом ребята восприняли новую меру поддержки, которую ввели с этого года — это выплаты студентам-старшекурсникам, которые совмещают обучение в вузе и работу в наших общеобразовательных школах. Также в городе выстроена работа по поддержке педагогов, в том числе и молодых, и эта работа совершенствуется по их запросам. В этом году мы добавили в перечень получателей доплат молодых студентов-будущих педагогов, раньше их не было в этом списке", — сказал градоначальник.

Мэр добавил, что в число поддерживаемых направлений теперь вошли и социальные педагоги, дефектологи, психологи — для них предусмотрена грантовая поддержка: 100 тысяч рублей за лучшие программы развития. Кроме того, продолжатся и выплаты молодым учителям, завершившим обучение — в 2025 году они впервые за 16 лет будут проиндексированы.

Магистрантка естественно-географического факультета Екатерина Чекалкина отметила, что ей понравилось напрямую общаться с мэром. Она представила проект "Школа вожатых", который, по её мнению, имеет значимость для города. Екатерина подчеркнула, что в регионе существует потребность в подготовке таких специалистов, и выразила надежду на сотрудничество с администрацией. По её словам, глава города отреагировал положительно, а сама встреча помогла наладить доверительный диалог между властью и студентами.

Магистрант факультета информационных технологий Игорь Быстров назвал встречу полезной и интересной. Он задал мэру вопрос о поддержке молодых ученых и предпринимателей, а также презентовал проект по разработке беспилотников, созданных школьниками и студентами. Юрий Шалабаев отметил потенциал идеи и предложил использовать для её реализации городские грантовые программы. По мнению Игоря, такие встречи дают студентам возможность получить обратную связь и понять, как воплощать свои идеи в жизнь.

Студент Руслан Ахмяров высказал мнение, что молодежь играет важную роль в развитии города, и выразил признательность за готовность главы города к открытому диалогу. Его интересовали меры поддержки участников СВО и их семей. По словам Руслана, мэр подробно рассказал о существующих программах помощи. Студент также поделился личной историей: его отец недавно вернулся с СВО. "Могу сказать, что поддержка ощутима, и город действительно помогает", — отметил он.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что встреча прошла в открытой и дружественной атмосфере.

"Это возможность для ребят, которые учатся в университете, взять на себя какой-то вызов, инициировать обсуждение проблемы и упаковать ее решение, объяснив на самом высоком уровне, на уровне главы города Нижнего Новгорода, целесообразность и значимость. И сегодня Юрий Владимирович поддержал большинство инициатив, которые студенты представили", — рассказал руководитель вуза.

Ранее сообщалось, что ранее мэр Юрий Шалабаев встретился со студентами НГТУ имени Алексеева.