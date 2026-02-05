Евгений Чинцов принял участие в мероприятии "Есть такая профессия – Родину защищать"

Фото:
5 февраля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов принял участие в патриотическом мероприятии «Есть такая профессия – Родину защищать», организованном на площадке школы №27 города Благовещенска Амурской области.
С воспитанниками юнармейского отряда «Ястребы» имени Евгения Задворнова – учащимися 8-х классов школы спикер Думы общался по видеосвязи. Также гостями встречи стали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского и ветеран специальной военной операции Роман Самойлов.
Евгений Чинцов рассказал ребятам и их учителям о выборе профессии, военной службе и боевых товарищах, карьерном пути, достижениях и наградах, адаптации к гражданской жизни. Роман Самойлов, который принял решение сменить творческую работу на военную поделился своей историей перехода от искусства к защите Отечества и мнением о профессии солдата глазами артиста. Также он прочел стихотворение «Богатырь», посвященное патриотизму.
В ходе беседы участники встречи затронули такие темы, как значимость интеллектуального потенциала и будущее современной армии, понимание молодежью смысла защиты Родины.
«Среди вас нет ни одного человека, который не принимает участие в патриотических мероприятиях, в сборе помощи фронту, не знает, что такое начальная военная подготовка. Спасибо вам за то, что вы небезразличны – вы уже патриоты и защитники Отечества! Ведь победить врага можно только тогда, когда есть единство между теми, кто на линии соприкосновения, и теми, кто находится в тылу, трудится и вносит свой вклад в наше общее правое дело, в нашу Победу, которая обязательно будет за нами», – сказал Евгений Чинцов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+