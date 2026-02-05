Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Как смотреть Олимпиаду 2026 в России: Okko официально транслируют мероприятие

05 февраля 2026 14:38

erid: 2SDnjesgHsW

Зимняя Олимпиада 2026 года, запланированная в Италии с 6 по 22 февраля, войдет в историю российского телевидения как первое крупное событие подобного масштаба, которое зрители смогут увидеть не традиционным путем через государственный канал, а исключительно посредством специализированной цифровой платформы. Этот уникальный шаг знаменует собой начало нового этапа развития спортивного вещания в нашей стране, подчеркивая усиливающуюся значимость цифровых технологий и онлайн-платформ в формировании современного медиаландшафта.

Как будет организовано вещание

Все ключевые моменты игр - от церемоний открытия и закрытия до финальных состязаний по всем видам спорта - станут доступны зрителям в прямом эфире и в записи. Возможность смотреть Олимпиаду 2026 будет реализована на любом современном устройстве: смартфоне, планшете, компьютере или Smart TV. Трансляции предлагаются бесплатно, без подписки и ограничений по времени просмотра.

Дополнительный контент для глубокого погружения

Помимо прямых трансляций, зрители получат расширенный медиапакет, включающий:

  • альтернативные аудиодорожки (в том числе с экспертными комментариями);
  • хайлайты и краткие обзоры ключевых моментов;
  • оперативные новости и аналитические материалы;
  • эксклюзивные интервью, репортажи и тематические программы.

Техническая и правовая основа проекта

Права на телевизионную трансляцию Олимпийских игр приобрели в самом начале 2026-го года благодаря сотрудничеству с зарубежным контрагентом, имеющим большой опыт работы с олимпийской тематикой. Платформа использовала исключительно собственные средства для финансирования сделки, обеспечивая таким образом надежность и автономность своего проекта. Имя конкретного партнёра временно остаётся конфиденциальным - подробная информация появится позднее, после согласования всех деталей с самим посредником.

Значение для российских зрителей

Обновленный формат вещания значительно повышает комфорт и свободу выбора зрителя: теперь каждый самостоятельно решает, когда именно и каким способом смотреть спортивные события. Особенно ценно это нововведение для поклонников мобильного просмотра и занятых людей, ограниченных временными рамками. Подобный подход способствует укреплению эмоциональной связи россиян с международными турнирами, поддерживая живой интерес к ним несмотря на непростые условия современной международной обстановки.

18+

Реклама. ООО «Окко». ИНН 7814665871 okko.sport

