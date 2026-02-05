О дивный восток: в Нижнем Новгороде представили шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" Афиша

В Нижегородском государственном цирке имени Маргариты Назаровой состоялся пресс-показ нового циркового спектакля "Песчаная сказка" (0+). Проект создан Продюсерским центром Гии Эрадзе совместно с госкомпанией "Росгосцирк".

Новый спектакль задуман как цельная театрализованная история. Каждый номер вдохновлен знакомыми зрителям сюжетами и историями, но представленными в современном сценическом решении. Проводником в этот мир становится клоун-коверный в образе рассказчика. Вместе с Джинном и его волшебной лампой публика буквально за мгновения переносится в атмосферу сказочного Востока.

""Песчаная сказка" — это кардинально другой цирк. Это именно цирковой спектакль. Хотя все мои проекты построены на синтезе театра, эстрады и цирка, именно здесь есть главные герои, которые проходят через все шоу сквозной нитью", - рассказал художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк" Гия Эрадзе.

Во время представления зрители последовательно оказываются в разных мирах и историях. Повествование начинается с восточного базара, затем переносится во дворец Шейха, где по манежу движется караван величественных верблюдов, вычерчивая сложные узоры.

В "Песчаной сказке" представлены разные жанры циркового искусства: воздушная гимнастика, акробатика, эквилибр, жонглирование и дрессура.

Одним из самых технически сложных номеров Гия Эрадзе назвал воздушную гимнастику Екатерины Запашной и Константина Растегаева. Артисты исполняют чувственный номер "Закрывая глаза" под куполом цирка на высоте 15-17 метров без страховки.

"В шоу будет очень много красивых, цирковых, необычных номеров, выполненных в новом формате. Это тоже нововведение в цирковом искусстве: когда ты смотришь номер и видишь уже не просто трюки, а сюжет. Ты начинаешь следить за номером и хочешь понять, чем он в итоге закончится. После этого цирковые номера уже не воспринимаются ровно и отстраненно. Ты смотришь не просто на артиста, его костюм и трюк, а начинаешь сопереживать, наблюдать за тем, как цирковые артисты проживают свои роли в манеже", - отметила художественный руководитель шоу, дрессировщица, воздушная гимнастка Екатерина Запашная.

Отдельное внимание в спектакле конечно же уделено животным. В программе задействованы семь верблюдов, двадцать собак, четыре пеликана, три обезьяны, шесть лошадей, попугаи и другие представители фауны.

Также в шоу участвует уникальный номер с бегемотами под руководством дрессировщика Тофика Ахундова, единственного в мире артиста, работающего с группой этих животных. Сейчас номер исполняют его ученики, а сам мастер продолжает сопровождать их работу.

При этом "Песчаная сказка" не строится исключительно вокруг участия животных. По словам Запашной, вклад дрессуры и артистической части в спектакле можно назвать равным: для одних зрителей важны животные, для других — визуальная эстетика, костюмы, музыка и драматургия.

Для спектакля были созданы масштабные современные декорации весом более 15 тонн. Ключевым элементом стал восточный замок, который опускается на манеж прямо из-под купола цирка. Многие декорации словно сошли со страниц книг про Египет, Османскую империю или Древнюю Персию.

Постарались и художники по костюмам: артисты идеально вливаются в тематику номеров, заставляя зрителя полностью окунуться в происходящее на арене.

Каждый номер сопровождается видеографикой на больших экранах, а технологии управления декорациями и светом выстроены через компьютерные системы.

Официальная премьера циркового спектакля пройдет 7 февраля. "Песчаная сказка" будет идти до 3 мая.

Фотоархив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

