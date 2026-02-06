Эксперты оценили ключевые показатели сети в Нижнем Новгороде Общество

Лучшие результаты по скорости мобильного интернета в мегаполисе показал МегаФон. В областном центре средняя скорость скачивания составила более 50 Мбит/с, что почти вдвое выше, чем у ближайшего конкурента. Это данные исследования аналитической компании Megabitus, которая провела в городе более 265 тысяч замеров. Высоких результатов в развитии сети удалось добиться благодаря постоянной работе – только за минувший год в Нижегородской области построено и модернизировано более 400 базовых станций.

Лучшие показатели также были зафиксированы в Сарове, на Бору и Заволжье. В целом по стране масштабная программа рефарминга, которую МегаФон проводил в 2025 году, позволила существенно увеличить ёмкость сети и обеспечить самые высокие скорости мобильного интернета в России. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, оператор стал лидером сразу по двум ключевым показателям: средней скорости скачивания и загрузке в Сеть.

Аналитики с 1 июля по 31 декабря 2025 года провели 18,7 млн измерений на территории страны в сетях всех поколений. Скорость скачивания (download) МегаФона составила 36,03 Мбит/с, а загрузки данных в Сеть (upload) — 11,54 Мбит/с, что является наилучшим результатом среди всех российских мобильных операторов.

Рефарминг охватил более 31 тысячи базовых станций третьего поколения (3G) оператора. Перераспределение частот затронуло все города миллионники, включая аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, популярные туристические кластеры, среди которых горнолыжные курорты и пляжи. Работы коснулись и федеральных трасс, где связь особенно востребована.

«Постоянный рост мобильного трафика требует от нас непрерывного технологического развития. Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране. Так, например, в Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Кроме того, повышение качественных показателей стало возможным и за счёт усиления транспортного сегмента сети. МегаФон расширил магистральные линии связи, увеличив пропускную способность более чем на 30%. Параллельно модернизация опорной сети позволила сократить задержки передачи данных и оптимизировать маршрутизацию трафика.

Фото: Евгения Поторочина.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 erid: 2SDnjepRC3z