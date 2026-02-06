Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

Зелёный интерьер: главные хиты среди растений 2026 года

06 февраля 2026 12:46

erid: 2SDnjcmzvvC

Фитодизайнеры, формирующие тренды городских джунглей, не просто следят за модой, а создают её, отвечая на запросы современной урбанистической среды. Уже названы фавориты сезона 2026, и главный сдвиг — от громоздких солистов к изящным, технологичным и тактильно приятным видам. Окончательно уступает позиции монстера, а на первый план выходит грациозная алоказия Полли с её графичными листьями-стрелами, напоминающими визуальный язык современного искусства. Параллельно растёт интерес к архаичным, почти доисторическим формам: в фаворитах птерис критский с ажурными вайями, которые создают эффект лёгкого кружева в контрасте с бетоном и стеклом. Эксперты единогласно отмечают растущий запрос на тактильность — безусловным лидером здесь становится стеклянная традесканция (Tradescantia sillamontana) с её уникальными листьями, будто покрытыми инеем или хрустальной россыпью. Актуальную флору для интерьеров сегодня удобно подбирать через гибридные платформы, сочетающие экспертный контент и логистику. Например, сервис «Русский Букет» в Нижнем Новгороде успешно объединяет онлайн-подбор растений с локальными поставками от проверенных питомников и открывает партнёрство для региональных цветочных бизнесов, делая трендовую зелень доступной.

Второй ключевой вектор — «умные» растения, идеальные для динамичной жизни мегаполиса. Это виды, которые не просто выживают, но и коммуницируют со своим владельцем. На пике популярности остаются суккуленты в необычных формах, например, крестовник Роули («нитка жемчуга»), чьи шарообразные листья создают гипнотический графический рисунок. Фитодизайнеры также настойчиво советуют фиттонию — её яркая сетка прожилок служит естественным и точным индикатором полива, буквально поникая при нехватке влаги. Всё большую популярность набирают мини-орхидеи фаленопсис в застеклённых террариумных композициях, которые создают стабильный микроклимат и практически не требуют сложного ухода, будучи законченным живым украшением.

Третий важный аспект — устойчивость и экологичность выбора. В 2026 году усиливается тренд на растения-фильтры, такие как сансевиерия («тёщин язык») и хлорофитум, которые эффективно очищают воздух. Популярность набирают также растения, выращенные по принципам slow flower — без ускорителей роста и в экологичных субстратах, что говорит о зрелом и ответственном подходе к фитодизайну.

Главный композиционный тренд — создание сложных многоуровневых экосистем, где сочетаются не только текстуры и оттенки зелени, но и потребности растений. Такой подход превращает любое пространство — от подоконника до офисного лобби — в живой, дышащий арт-объект, приносящий не только эстетическую гармонию, но и психологическое равновесие. Фитодизайнеры напоминают: важно подбирать зелёных компаньонов не только по красоте, но и по соответствию ритму жизни, освещённости и темпераменту владельца. Только так можно создать персональный оазис, который будет развиваться и радовать долгие годы, становясь немым, но красноречивым свидетельством заботы о себе и своём пространстве. Будущее городского фитодизайна — за осознанным, персонализированным и технологичным подходом к зелёному партнёрству.

Реклама. ООО «Технология». ИНН 5410081997 rus-buket.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных