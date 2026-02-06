Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2026 14:58Администрация Кстовского округа выплатит 2,6 млн рублей за загрязнение почвы
06 февраля 2026 14:19Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне непогоды
06 февраля 2026 14:00Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области
06 февраля 2026 13:28Нижегородская область стала одним из лидеров по обновлению лифтов в стране
06 февраля 2026 13:01Именинники смогут бесплатно прокатиться на нижегородской канатке
06 февраля 2026 12:50Нижегородцев ждут теплые, но снежные выходные
06 февраля 2026 12:38Одобрено финансирование нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 12:24Мультфильмы о кибербезопасности покажут нижегородским школьникам в рамках "Цифрового ликбеза"
06 февраля 2026 12:00Теплые установки как перспектива нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
06 февраля 2026 11:59В Нижегородской области стартовал проект Минтруда РФ по профориентации учащихся 6-11 классов и студентов
Общество

Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне непогоды

06 февраля 2026 14:19 Общество
Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне непогоды

Т2, российский оператор мобильной связи, сохраняет высокие темпы развития сети в период неблагоприятных погодных условий в регионах Приволжья. На фоне сильнейших снегопадов и морозов, достигающих -30 °C, технические специалисты более чем в четыре раза увеличили число модернизированных объектов, а также запустили несколько новых базовых станций. При этом инженеры компании обеспечивают стабильную работу действующей сети.

Мобильный оператор Т2 продолжает развитие сети в регионах Приволжья. Технические работы включают в себя не только запуск новых базовых станций, но и модернизацию существующего оборудования – это позволяет поддерживать стабильность и высокую скорость 4G даже в периоды пиковых нагрузок. Так, число объектов, на которых прошла модернизация, в январе выросло в 4,3 раза по сравнению с показателями декабря прошлого года, а темпы работы бригад специалистов увеличились на 44%.

Устойчивая мобильная связь появилась в строящемся Ледовом дворце на Стрелке в Нижнем Новгороде и на территории горнолыжного курорта «СОК» в Самаре, где оператор установил новое оборудование. Компания запустила базовые станции в промышленной зоне Кирова, а также в частном секторе на окраине города – в зону покрытия попали сотни домовладений. В Ульяновской области технические работы в пяти муниципалитетах позволили повысить скорость мобильного интернета для более чем 20 тысяч жителей региона, включая город Инзу.

Период экстремальных холодов сопряжен с риском аварий на инфраструктуре мобильных операторов и требует от специалистов повышенного внимания к состоянию оборудования. В Т2 мониторинг сети ведется круглосуточно с использованием искусственного интеллекта, что позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые нештатные ситуации. Все базовые станции Т2 оснащены резервными источниками питания, которые поддерживают их работу даже при отключении электроэнергии. Плановое обслуживание сети и регулярное обновление оборудования позволяют повысить надежность сети и обеспечить абонентов качественной связью.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Экстремальные холода – это сложный период практически для всех отраслей: от дорожного хозяйства до коммунальных служб. Мобильная связь сегодня стала частью критической инфраструктуры, которая позволяет бизнесу не терять эффективность, а обычному абоненту — решать бытовые задачи в комфортном для него формате. Наши компетенции и технические возможности позволяют проходить этот период не просто в режиме поддержания работоспособности сети, но и активно развиваясь. Специалисты Т2 не откладывают модернизацию и запуск нового оборудования в эфир на более теплый сезон, и результаты их работы уже могут ощутить десятки тысяч абонентов в Поволжье».

Фото: ChatGPT

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных