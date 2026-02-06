Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

"Ростелеком Ключ" появился еще в 100 городах России

06 февраля 2026 16:27 Общество
Ростелеком Ключ появился еще в 100 городах России

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» в 2025 году расширил географию своего присутствия еще на 100 городов. Теперь комплекс цифровых решений для контроля за домом и придомовой территорией, представлен в 440 населенных пунктах России.

Общее число домохозяйств, которые сегодня пользуются сервисом, превышает 820 тысяч. «Ростелеком Ключ» включает такие услуги как умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, система контроля удаленного доступа, приборы учета с автоматическим сбором показаний и умные шлагбаумы. В прошлом году компания представила два новых решения — сервис «Свободные парковки» с поиском места для автомобиля у дома в режиме онлайн и систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях через домофоны в квартирах.

Пользователи управляют цифровыми решениями от «Ростелекома» с помощью мобильного приложения «Ключ». За последние 12 месяцев его установили более 500 тысяч раз, а общее количество пользователей приложения достигло 1,7 млн человек.

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ»:

«Итоги 2025 года ярко подтверждают, что цифровые решения стали необходимы жителям современных многоквартирных домов. Мы фиксируем устойчивый рост интереса к нашим услугам как со стороны застройщиков, так и жильцов — об этом говорит устойчивый рост популярности мобильного приложения “Ключ”. Обязательно продолжим совершенствовать цифровые решения, которые делают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелеком-ЦОД», отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

