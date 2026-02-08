Бастрыкин потребовал доклад по делу о школьнице с ножом в Богородске Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с участием несовершеннолетней в школе Богородска Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По сообщениям СМИ и публикациям в социальных сетях, в январе этого года ученица седьмого класса пронесла нож в учебное заведение и угрожала им двум одноклассницам. К счастью, никто не пострадал. При этом, по словам родителей школьников, руководство учреждения пыталось скрыть случившееся от правоохранительных органов.

Следственное управление СК России по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело по данному факту.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина предоставить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия, а также доложить о результатах расследования по его завершении.

Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее нижегородский министр образования Михаил Пучков прокомментировал инциденты, которые произошли в российский школах в феврале.