В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 февраля 2026 14:00Бастрыкин потребовал доклад по делу о школьнице с ножом в Богородске
08 февраля 2026 13:08Попытка продать куклу через интернет лишила нижегородку денег
08 февраля 2026 11:57Занос буксируемой "Газели" стал причиной аварии в Павловском районе
08 февраля 2026 08:00Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции
07 февраля 2026 18:50Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета
07 февраля 2026 16:03Трамвай №5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде
07 февраля 2026 10:58Три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе
07 февраля 2026 07:14Экс-заведующую нижегородским детсадом осудили за присвоение 500 000 рублей
06 февраля 2026 20:09Пожар в нижегородском Доме Каменева потушили на 400 кв. метрах
06 февраля 2026 19:22Троих жителей Тамбова осудили за нападение на нижегородского полицейского
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о школьнице с ножом в Богородске

08 февраля 2026 14:00 Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад по делу о школьнице с ножом в Богородске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с участием несовершеннолетней в школе Богородска Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства. 

По сообщениям СМИ и публикациям в социальных сетях, в январе этого года ученица седьмого класса пронесла нож в учебное заведение и угрожала им двум одноклассницам. К счастью, никто не пострадал. При этом, по словам родителей школьников, руководство учреждения пыталось скрыть случившееся от правоохранительных органов.

Следственное управление СК России по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело по данному факту. 

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина предоставить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия, а также доложить о результатах расследования по его завершении.

Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее нижегородский министр образования Михаил Пучков прокомментировал инциденты, которые произошли в российский школах в феврале. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение Школы школьники
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2026 11:14Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
17 сентября 2025 19:38Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных