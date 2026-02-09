Три бегемота и 15 тонн декораций: нижегородцам представили "Песчаную сказку"

Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
09 февраля 2026 13:45 Афиша
В минувшие выходные Нижегородский государственный цирк имени Маргариты Назаровой стал настоящим центром притяжения для сотен зрителей. 7 февраля с аншлагом прошла премьера совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" циркового спектакля "Песчаная сказка" (0+).

Билеты на первые показы раскупили задолго до премьерных дат. Уже сейчас на ближайшие представления сохраняется высокий спрос.

"Песчаная сказка" выстроена как цельная история. В течение трех часов на манеже разворачивается путешествие по сказочному Востоку.

"Песчаная сказка" – это кардинально другой цирк. Это именно цирковой спектакль. Хотя все мои проекты построены на синтезе театра, эстрады и цирка, именно здесь есть главные герои, которые проходят через все шоу сквозной нитью", – рассказал художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк", заслуженный артист РФ и Республики Крым, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Гия Эрадзе. 

Повествование начинается с шумного восточного базара и постепенно переносит зрителей во дворец Шейха, где один мир сменяет другой. Проводником по сказочному миру становится клоун-коверный. Вместе с Джинном из волшебной лампы зрители оказываются в разных историях и мирах, где сочетаются воздушная гимнастика, акробатика, эквилибр, жонглирование и дрессура.

Специально для "Песчаной сказки" были разработаны современные масштабные декорации с применением новейших технологий. Их общий вес превышает 15 тонн. Ключевым элементом стал восточный замок, который эффектно опускается на манеж прямо из-под купола цирка.

Сегодня в проекте задействовано более 100 человек. Это воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, дрессировщики, артисты балета, ассистенты, а также техническая и административная команды.

Одним из самых ярких моментов шоу стал номер воздушных гимнастов на ремнях Екатерины Запашной и Константина Растегаева "Закрывая глаза". Во время выступления зал замирал: зрители следили за каждым движением артистов и переживали за рискованные трюки под куполом цирка на высоте 10-12 метров без страховки.

Постановка объединяет экстремальную техническую сложность и лиричность. Гия Эрадзе назвал этот номер одним из самых сложных в программе.

"Зрители хотят увидеть настоящее: когда трюк не получился, как человек встаёт, борется, повторяет, пока не добьётся результата. Невозможно отмотать или сделать ещё один дубль. Ты выходишь в манеж – и у тебя есть 5-7 минут, чтобы показать то, чему учился годами. Мы живые люди, у нас тоже может не получиться, и задача артиста — показать, как он справляется, не сдаётся и пробует снова", – отметила Екатерина Запашная – художественный руководитель шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка", дрессировщица, воздушная гимнастка

Конечно, особый восторг в спектакле вызвали животные. По манежу величественно двигался караван из семи верблюдов. Самоеды и далматины появлялись в образе любимцев принцессы, обезьянки выполняли акробатические элементы, а пеликаны и попугаи парили над ареной.

Кроме того, в спектакле участвуют три бегемота – Яна, Злат и Аида. Им около 17 лет, и каждый номер выстроен с учетом возраста и физических особенностей подопечных. Такие неуклюжие, казалось бы, на первый взгляд животные демонстрировали элементы акробатики и выполняли трюки.

Показы циркового спектакля "Песчаная сказка" будут идти по выходным, согласно графику на официальном сайте Нижегородского цирка.

Стоимость билетов от 1000 рублей до 5500 рублей, VIP – 8500 рублей.

* Дети до 3-х лет бесплатно (при наличии свидетельства о рождении).

Купить билеты можно:

- онлайн на сайте: https://www.circus-nnovgorod.ru

- в кассе Нижегородского цирка ежедневно с 10:00 до 19:00.

Фото: из архива шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Песчаная сказка».

Реклама. ИНН 6163152667, ООО «Королевский цирк». Erid 2SDnjbrLbNx
 

