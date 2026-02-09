Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Экономика

Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Нефтегаз 2026"

09 февраля 2026 18:55 Экономика

Нижегородские компании смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Нефтегаз 2026», которая пройдет со 2 по 5 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». 

Поддержку участникам окажет региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

«Нефтегаз 2026» – крупнейшая выставка нефтегазовой отрасли в России. В прошлом году в мероприятии приняли участие более тысячи компаний из 12 стран. Для нижегородских производителей это отличная возможность представить свою продукцию на международном уровне и увеличить рынки сбыта», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что Нижегородская область принимает участие в выставке впервые.

Выставка охватит широкий диапазон тематик, среди которых: разведка и добыча нефти и газа, автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов, IT-технологии в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработка, нефтехимия и газохимия – всего 16 направлений.

Подробности можно узнать на сайте: https://www.neftegaz-expo.ru.

Для того чтобы стать участником выставки, необходимо заполнить заявку до 16 февраля 2026 года. Регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6980a9a002848f93bba518d1/. Количество мест ограничено.

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не имеющие задолженности по налогам и сборам, осуществляющие экспортную деятельность или заинтересованные в продвижении своей продукции на экспорт.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Фото: Организаторы выставки

Минпромторг Промышленность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных