Общество

Т2 сделала тариф "Хватит!" еще доступнее

10 февраля 2026 16:45 Общество
Т2 сделала тариф Хватит! еще доступнее

Фото: Shutterstock, автор Zamrznuti tonovi

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа «Хватит!» на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 рублей в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб./мес.

Т2 делает тариф «Хватит!» с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене – 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений.

Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и другие преимущества.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче – снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" – от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Мы уверены в тарифе «Хватит!» и справедливо называем его нашим флагманским решением. Его наполнение давно вышло за пределы классических услуг связи и стало полноценной мини-экосистемой для комфортной цифровой жизни. Чтобы новые абоненты могли по достоинству оценить его пользу при разных жизненных сценариях, мы решили сделать «Хватит!» доступнее на четыре месяца – за это время клиенты смогут воспользоваться ключевыми преимуществами связи Т2».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

