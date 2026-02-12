ЛУКОЙЛ поддержал создание гончарной мастерской Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Проект Нижегородской областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

В рамках реализации проекта «Волшебство рук» в школе была создана гончарная мастерская, в которой занимаются 156 ребят. При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» закуплено специализированное оборудование и материалы: гончарный круг, печь для обжига изделий, наборы инструментов, гончарная глина.

Реализация проекта позволила не только сформировать у обучающихся новые трудовые навыки и стимулировать их творческий потенциал, но и повысить профессиональный уровень педагогов, а также представить опыт работы школы на региональном и федеральном уровне. Лучшие работы воспитанников гончарной студии были представлены на Х Региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», где команда школы-интерната заняла призовые места.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку нашего проекта. Ваша помощь – это не просто финансирование, а реальный шанс изменить жизнь наших ребят. Благодаря этой инициативе они получат уникальную возможность развивать тактильные ощущения, самостоятельность и уверенность в себе. Без поддержки реализовать такую важную инициативу было бы невозможно», – сказал директор школы-интерната Константин Стаськов.

«Проект «Волшебство рук» стал важной ступенью в развитии талантов и навыков наших обучающихся. Благодаря ему дети получили новые трудовые навыки, реализовали свой творческий потенциал и освоили новую профессию. Это не только развитие личных возможностей, но и стартовая площадка для участия в конкурсах профессионального мастерства, где они смогут продемонстрировать свои умения и достигнуть новых высот», – добавила руководитель проекта Ольга Крапивенских.

