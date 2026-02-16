ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть Экономика

По итогам 2025 года объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 173,76 млрд руб., что на 27% превышает показатель предыдущего года.

«Наращивание кооперации с малым и средним предпринимательством способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране. В 2025 году банк ВТБ достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объём плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 млрд рублей. Наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование. Мы намерены и далее расширять взаимодействие с сегментом МСП, сохраняя комфортные условия для входа поставщиков в закупочные процедуры», – рассказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова.

ВТБ также намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках (повышение точности, снижение рисков, ускорение обработки нестандартных запросов, углубление анализа данных), так и в количественных (сокращение времени поиска информации, снижение времени адаптации новых сотрудников, уменьшение числа ошибок при подготовке закупочной документации). Главный катализатор этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

В рамках внедрения ИИ основной вектор развития направлен на то, чтобы «усилить» сотрудника, а не «заменить» его. ИИ уже показывает качественные эффекты, связанные, во-первых, с существенным ускорением поиска информации.

«Один из наших ИИ-советников выступает проводником по базе знаний по закупочной документации и связанным нормативным документам. Во-вторых, с повышением качества контроля, ИИ эффективно выявляет ошибки, расхождения и неполноту в разнородных связанных документах — как в заявках на закупку, так и в документах на публикацию. В-третьих, с укреплением аналитических возможностей, ИИ умеет работать с большими массивами данных, находить скрытые взаимосвязи и использовать нечёткую логику там, где ранее полагались исключительно на опыт экспертов. Например, это особенно важно при определении референтной рыночной цены товара или услуги. Всё это не заменяет экспертизу специалиста, но усиливает его, помогает видеть больше и работать быстрее», – отметила Наталья Сурова.

В 2025 году на ПМЭФ банк получил награду за лояльность к субъектам МСП, которая вручается заказчикам, оказывающим поддержку предпринимателям в части расширения рынков сбыта.

Справочно:

Постановление Правительства РФ № 1352 обязывает заказчиков проводить закупочные процедуры с Субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). Основной показатель рассчитывается как отношение плановых платежей в сторону поставщиков СМСП ко всем платежам за отчётный год. Показатель должен быть больше 25%.

