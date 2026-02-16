Строительство конгресс-холла у Нижегородской ярмарки начнут в 2026 году Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Продолжается подготовка к реализации проекта по строительству гостинично-конгрессного комплекса у Нижегородской ярмарки. В настоящее время проходит согласование и утверждение документации по планировке территории, а также ведутся проектные работы.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, приступить к строительству инвестор рассчитывает во второй половине 2026 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2029 году.

Проект предусматривает возведение гостиницы высотой до девяти этажей, рассчитанной на 190 номеров, а также создание конгресс-центра с залом пленарных заседаний.

Реализацией займется специализированный застройщик "Возрождение", входящий в ГК V8-Development.

Идея строительства конгресс-центра обсуждается уже около 15 лет. Ранее предполагалось завершить реализацию проекта до конца 2013 года.

В мае 2017 года бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщал о финальной стадии переговоров по привлечению кредитных средств для возведения конгресс-центра на территории Нижегородской ярмарки.

В 2022 году проект был представлен на рассмотрение Архитектурного совета. Тогда сообщалось, что общая площадь комплекса составит 37 100 квадратных метров. Из них более 24 тысяч квадратных метров отведут под гостиницу, 8,2 тысячи — под конгресс-холл, а 4,6 тысячи квадратных метров займет подземная часть.

Ранее сообщалось, что проект комплекса "Нижний Экспо" включили в список для заключения концессии в 2026 году.