Общество

Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

17 февраля 2026 15:16 Общество
Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

T2, российский оператор мобильной связи, расширил линейку мультиподписок MiXX. Компания представила новую геймерскую опцию MiXX Play Pro. Подписка включает валюту в популярных играх, пополнение Steam без комиссии, безлимитный интернет на мобильные игры, 20 Гб дополнительного трафика на все и доступ к закрытым кибертурнирам. 

Т2 запускает мультиподписку для геймеров. Предложение сконструировано на базе подписки MiXX и включает релевантные сервисы для получения максимального игрового опыта. В MiXX Play Pro входит безлимитный интернет Т2 на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero, а также дополнительный пакет трафика 20 Гб. 

Кроме этого, пользователь может выбрать любимую игру, в которой будет ежемесячно начисляться игровая валюта. Это легко настроить в любое время пользования подпиской в зависимости от игровых предпочтений. Среди игр, доступных в конструкторе, – PUBG, «Мир Танков», Genshin Impact, Standoff 2, MLBB, Warface и другие. 

Подробности по ссылке.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы не впервые выходим в гейм-сегмент, но в этот раз пошли дальше и создали предложение, которое максимально отвечает запросам игроков. Формат подписки MiXX идеально подошел: принцип конструктора отражает ту самую гибкость, которая необходима в игровом опыте геймера. Здесь нет ничего лишнего – только сервисы, которые нужны игрокам: игровые бонусы, интернет без ограничений, дополнительный трафик и другие полезные сервисы».

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2:

«Т2 продолжает усиливать стратегическую модель развития – через создание взаимовыгодной партнерской архитектуры. Игровой сегмент – это возможность для компании расширить периметр продуктового предложения и привлечь интересную для нас цифровую аудиторию. При этом мы стараемся максимально точно учитывать потребности клиентов и тренды, находим наиболее эффективные модели для реализации продуктов. В мультиподписке для геймеров есть принцип агрегации лучших офферов в одной точке и возможность кастомизации – именно это, как показывают исследования, критически важно для современного клиента».

Фото: автор Jacob Lund/Shutterstock 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

