Туристы из Китая стали вдвое чаще посещать Нижегородскую область – big data T2 Общество

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в Нижегородской области. За минувший год число туристов из Поднебесной, которые приезжали в регион со своими SIM-картами, выросло более чем в два раза. При этом основу турпотока из Китая составляют мужчины среднего возраста.

Согласно данным геоаналитической платформы big data T2, в 2025 году турпоток из Китая в Нижегородскую область увеличился на 111%. Быстрый рост говорит о популярности региона среди иностранцев и своевременной адаптации индустрии гостеприимства под китайскую аудиторию. Среди регионов Приволжья Нижегородская область занимает вторую строчку по числу китайских туристов в прошлом году, уступая только Татарстану.

В целом по стране пик туристической активности гостей из Поднебесной наблюдался с июля по октябрь. Самый высокий трафик был зафиксирован в августе. В этот месяц в Россию прибыло в три раза больше туристов, чем в январе того же года, и в 1,5 раза больше в сравнении с августом 2024 года.

78% турпотока из Китая составляют мужчины. Основную массу гостей из Поднебесной со своими SIM-картами составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте – категория граждан в возрасте 45-54 лет. Замыкает тройку лидеров молодежь 18-24 лет.

Новый год по китайскому календарю, который в этом году отмечают с 17 февраля по 3 марта, граждане КНР предпочитают праздновать в родной стране. В Россию они приезжают в преддверии 1 января и на сам праздник. Также они часто планируют поездки на День России. В среднем граждане из КНР находились на территории нашей страны 2,4 дня.

Отдельная категория клиентов из Китая – граждане, подключившие SIM-карту T2. В рейтинге регионов Приволжья по числу таких абонентов Нижегородская область занимает третью строчку, уступая лишь Татарстану и Кировской области.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Рост числа гостей из Китая стал значимым событием не только для туристической индустрии, но и для телекома. Стабильная сеть решает целый ряд важных для путешественника задач – от навигации до оплаты товаров и услуг. Именно поэтому иностранцы не только пользуются связью в роуминге, но и становятся абонентами Т2 – особенно это касается тех, кто приезжает в Россию учиться и работать. SIM-карта Т2 открывает им доступ к высокоскоростному мобильному интернету, надежной голосовой связи и другим привилегиям, которые делают цифровую среду еще безопаснее и комфортнее».

Фото: автор Carles Iturbe/Shutterstock

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/