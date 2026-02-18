Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Новая интерактивная панель от ЛУКОЙЛа

18 февраля 2026 10:11 Общество
Новая интерактивная панель от ЛУКОЙЛа

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В кстовском Дворце детско-юношеского творчества появилась новая передвижная интерактивная панель. Это стало возможно благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Мультимедийное устройство – ключевой элемент важного социального проекта «ДДЮТ – территория возможностей», направленного на создание современных и комфортных условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Интерактивная панель — это не просто «экран», а комплексное коррекционно-развивающее пространство. Она выступает ключевым элементом в создании доступной образовательной среды, где каждый ребенок с ОВЗ может максимально реализовать свой потенциал, участвуя в деятельности наравне с другими.

Высокотехнологичная интерактивная панель станет настоящим другом и помощником ребят в изучении нового материала через увлекательные игры и яркие презентации – всё буквально в одно касание. Она поможет создать для детей равные возможности в обучении, усилить мотивацию и вовлеченность на занятиях, улучшить усвоение и запоминание материалов, развить ключевые навыки у обучающихся.

Это уже не первый благотворительный проект, реализованный в кстовском Дворце детско-юношеского творчества при поддержке ЛУКОЙЛа.

«От всего коллектива Дворца, а также наших учеников и их родителей выражаю искреннюю признательность Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку. Наши ребята получили доступ к современным образовательным технологиям, занятия стали еще интереснее и познавательнее, а для детей с особенностями в развитии – более доступными и запоминающимися. Такая поддержка – это не просто новое оборудование, это вклад в будущее наших детей. Большое спасибо за неравнодушие и внимание к нуждам Дворца», – сказала директор МАУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» Елена Каменских.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

Теги:
ЛУКОЙЛ
