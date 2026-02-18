Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

МегаФон назван "Отличным местом для работы"

18 февраля 2026 12:25 Общество
МегаФон назван Отличным местом для работы

Оператор признан лидером на телеком-рынке по уровню вовлеченности сотрудников и второй год подряд отмечен знаком «Отличное место для работы». Об этом свидетельствуют итоги опроса исследовательской компании Happy Job среди персонала за 2025 год.

К моменту завершения опроса индекс вовлеченности сотрудников МегаФона составил 93,8% и стал самым высоким в отрасли. Этот показатель включает в себя сразу десять метрик, по пяти из них оператор показал максимальный результат среди телеком-компаний. 

МегаФон проводит замеры вовлечённости несколько раз в год. Это позволяет оперативно оценить состояние команд, выявить их сильные стороны и зоны, требующие внимания. 

В 2025 году оператор доработал функционал личного кабинета руководителя на платформе Happy Job под свои задачи. Если раньше HR‑специалисты по результатам опроса выявляли барьеры, мешающие развитию подразделений, после чего совместно составляли план мероприятий по их устранению. То сегодня на смену пришёл AI‑ассистент, который анализирует результаты опроса, интерпретирует их, учитывает комментарии, оставленные сотрудниками, и составляет список рекомендаций для руководителя. Инструмент, обученный на реальных корпоративных кейсах МегаФона, превращает данные и опыт компании в действенные шаги, помогая принимать эффективные решения. Такой подход меняет и саму управленческую культуру, делая ее проактивной, когда условия меняются еще до того, как был получен сигнал от персонала. Благодаря этому изменению 76% команд по итогам года улучшили свой индекс вовлечённости. 

«Наш главный приоритет — сотрудники. Мы убеждены, что лидерство компании начинается с внутренней среды: когда людям комфортно работать, когда они развиваются и вовлечены в общее дело, это напрямую отражается на результатах бизнеса. Знак “Отличное место для работы” появится в наших офисах и салонах продаж как открытый сигнал для клиентов: здесь работает сильная, мотивированная команда, а значит — вам обеспечат достойный уровень сервиса», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко. 

«МегаФон действительно заботится о сотрудниках, а вовлеченный коллектив всегда демонстрирует более высокий уровень услуг. Неслучайно именно этот оператор стал первой компанией, для которой мы разработали расширенные рекомендации для руководителей. Уверен, что в перспективе это станет новым стандартом работы с вовлеченностью для всех работодателей», — прокомментировал основатель и генеральный директор Happy Job Алексей Клочков. 

Сертификат «Отличное место для работы» присуждается компаниям, которые обеспечивают участие не менее 61% сотрудников и по результатам входят в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России по индексу Happy Index.

Фото Евгения Поторочина.

Фото Евгения Поторочина.
  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Мегафон
