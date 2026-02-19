Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 11:16
Нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно
19 февраля 2026 10:50
Метростроевцы готовят монолитное основание для спецтехники на улице Горького
19 февраля 2026 10:49
Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах
19 февраля 2026 10:42
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде
19 февраля 2026 10:39
Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна
19 февраля 2026 09:34
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России
19 февраля 2026 09:16
Два рейса в Москву отменили в нижегородском аэропорту из-за непогоды
19 февраля 2026 07:02
Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца
18 февраля 2026 19:32
Нижегородцы могут получить грантовую поддержку за победу в конкурсе "Студенческий стартап"
18 февраля 2026 18:34
Клуб директоров по персоналу НАПП обсудил кадровые вопросы
Общество

Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна

19 февраля 2026 10:39 Общество
Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна

Фото: пресс-служба Билайна

Между Россией и Китаем стремительно растёт обмен технологиями, товарами, специалистами и студентами — и вместе с этим обостряется тема связи. Вопрос «как получить рабочий китайский номер» уже давно перестал быть нишевым: без него, например, невозможно получить доступ к популярным китайским приложениям и сервисам, а владельцы китайских авто остаются без части функций в своём автомобиле, так как не могут авторизоваться в нём.

В интернете можно найти не одну историю о том, как в попытках получить рабочую китайскую сим-карту россиянам приходилось летать в Китай, соглашаться на дорогие и далеко не всегда подходящие условия.

Однако не все знают, что Билайн уже решил эту проблему. Оператор в партнерстве с China Mobile International даёт бесплатную возможность привязать виртуальный китайский номер прямо на российскую сим-карту онлайн и на лучших условиях. Подробно рассказываем, как это сделать.

Как оформить китайский номер онлайн — пошаговая инструкция

Билайн переводит «охоту за китайским номером» из дорогостоящего и нередко логистически сложного шага в обычную и безопасную услугу: онлайн-оформление, одна сим и приём смс/звонков — без переплаты.

Благодаря партнерству с китайским оператором China Mobile International теперь можно связать российский номер с китайским прямо на одной сим-карте Билайна. Эта услуга доступна бесплатно и сработает только на тарифе beeChina. В результате вам не придется менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий у китайской стороны тарифицируется как домашний, а не международный вызов. Перезвонить им из России в Китай можно, заплатив всего 3 рубля за минуту разговора. Также через номер Билайна можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер, и делать это мгновенно.

Что потребуется:

1. Активная сим-карта Билайна с тарифом beeChina.

2. Заграничный паспорт.

3. Смартфон с камерой для удалённой верификации.

4. Доступ к интернету и рабочая электронная почта, к которой вы имеете доступ.

Шаг 1: подключите тариф beeChina

1. Получите сим-карту с тарифом beeChina. Это можно сделать в офисе обслуживания клиентов Билайна. Можно выбрать новый номер или перейти со своим от другого оператора в Билайн.

2. Выберите наполнение тарифа: сравните пакеты — ГБ, минуты, цену.

3. Убедитесь, что ваша сим-карта активна и вы принимаете смс и обычные звонки.

Шаг 2: создайте заявку на получение китайского виртуального номера

1. Авторизуйтесь на CMLink. Введите номер Билайна с тарифом beeChina.

2. Выберите опцию — «Оформить виртуальный номер». Далее укажите материковый Китай или Гонконг в зависимости от ваших задач.

3. Выберите бесплатный виртуальный китайский номер. Если у вас уже есть действующий номер китайского оператора China Mobile International, то вы можете привязать его к российской сим или выбрать новый.

Шаг 3: пройдите верификацию

1. Загрузите фото/скан загранпаспорта.

2. Запишите короткое видео с паспортом в кадре согласно инструкции.

3. Отправьте материалы для проверки.

Шаг 4: активация виртуального номера

1. После успешной верификации в личном кабинете появится статус «Активирован» и панель управления номером.

2. Настройте переадресацию. Выберите «Переадресация звонков» и «Переадресация смс» и включите их на ваш российский номер.

Шаг 5: начните использование номера

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных