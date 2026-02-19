Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Нижегородцы могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения

19 февраля 2026 12:32 Общество
Нижегородцы могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения

T2, российский оператор мобильной связи, добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые офферы. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в Яндекс Go, топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы.

За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 миллионов операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,5 миллиарда минут и 22 миллиона гигабайт. Оператор добавляет новые офферы в программу. 

Теперь абоненты Т2 могут обменять накопленный трафик на кофе или блюдо во «Вкусно – и точка», скидку на такси в «Яндекс Go», а также на топливо через приложение Autogram. Клиенты также могут за минуты и гигабайты получить доступ к онлайн-сервисам: безлимиту в выходные, безлимиту на SMS и MMS, видео, кино, Яндекс, ВКонтакте и другие предложения. 

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и личном кабинете на сайте. Каталог предложений регулярно пополняется с учетом интересов абонентов и возможностей новых партнеров. T2 последовательно развивает функционал, позволяющий клиентам использовать остатки минут и гигабайтов максимально широко, в том числе за пределами услуг мобильной связи.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«С 2021 года, когда мы запустили платформу обмена минут, наша цель оставалась неизменной – сделать цифровые услуги новой валютой. В 2024 году с запуском обмена гигабайтов мы вышли на новый уровень гибкости. Мы наблюдаем, как запросы абонентов меняются вместе с их повседневностью. Поэтому каталог обмена постоянно развивается: от кофе, билетов в музей, проезда по платным дорогам до такси, топлива и безлимитов. Более 43 миллионов обменов говорят, что клиенты ценят возможность распоряжаться своими минутами и гигабайтами так, как им удобно».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«На телеком-рынке T2 всегда стремилась играть по другим правилам – с акцентом на пользу для абонента. И возможность обмена трафика на выгодные предложения от партнеров появилась именно как часть этой концепции. Сегодня, когда повседневные потребности людей постоянно меняются, мы вновь расширяем возможности для абонентов, которые хотят обменять остатки неиспользованного трафика. Они стали новой цифровой валютой, которая находит применение практически в каждом повседневном сценарии – от поездок на такси до дружеского вечера в кафе».

Фото: автор PH888/Shutterstock 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных