Общество

Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет

20 февраля 2026 11:26 Общество
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет

Команда по искусственному интеллекту и большим данным билайна улучшила условия для подключения решения по облачному видеонаблюдению для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), снизив тарифы «под ключ» до 35% в ряде регионов. Теперь решение по безопасности и контролю стало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества.

Билайн среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет. Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаблюдению, а также защищает от штрафов за несоблюдение требований по видеонаблюдению?

Ещё одна особенность — решение реализуется «под ключ» с фиксированной ежемесячной абонентской платой, которое полностью избавляет клиента от крупных капитальных затрат. Клиенту больше не нужно сразу выкладывать значительную сумму на закупку камер, монтаж и оплату облачного хранилища. стоимость абонентского взноса уже включен полный цикл услуг: поставка и подключение нового оборудования (или интеграция уже установленных камер без необходимости их замены), монтаж, настройка, техническое обслуживание и хранение архива записей. Таким образом, предприниматель получает готовую систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей.

Егор Шубяков, руководитель продукта Видеонаблюдение:

«Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят простоту и надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не нужно разбираться во всех технических нюансах — наши специалисты обеспечивают настройку и поддержку, а владельцы получают готовый сервис. Благодаря пересмотру рыночной стратегии, привлечению ресурсов собственного монтажа и оптимизации тарифов, облачное видеонаблюдение стало для ПВЗ еще доступнее, сохраняя функциональность и качество».

Архив видеозаписей за 90 дней хранится в облаке beeline cloud. Облако отвечает самым высоким стандартам информационной безопасности, аккредитовано ФСТЭК и имеет международные сертификаты ISO/IEC. Доступ к архивам имеют только владельцы ПВЗ, а для маркетплейсов предоставляется защищённая зашифрованная ссылка. Все видеотрансляции защищены сквозным шифрованием, а архивы хранятся на распределенных серверах, что минимизирует риски утечки или потери данных.

Через личный кабинет можно смотреть трансляции и архивы, а также управлять камерами удалённо. Стоимость облачного хранения снизилась более чем на 55%.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Билайн
