Белый пароход из Якутии отправился в плавание по России — благодаря премьере на Wink

Мистическая драма «Белый пароход» (16+) стала доступна в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Полнометражный дебют режиссера Инги Шепелевой, снятый в Якутии, получил широкое фестивальное признание и стал первым углеродно-нейтральным фильмом в России. «Белый пароход» рассказывает историю любви якутской учительницы и приезжего директора музыкальной школы, в которой личная драма переплетается с вопросами национально-культурной идентичности.

Производством занимались MIMESIS, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и Limitless. Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Трейлер фильма доступен по ссылке.

Действие картины разворачивается в Якутии — среди суровых пейзажей, древних легенд и размеренного ритма жизни. Вынужденная встреча хормейстера местной музыкальной школы и назначенного из Москвы директора становится столкновением двух миров. Постепенно бытовой конфликт перерастает в тонкую, даже мистическую историю сближения, где реальность сосуществует с мифом, а чувства оказываются сильнее границ и различий.

В съемках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Элла Соколова, исполнительница главной роли, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподает в музыкальном колледже, что рифмуется с образом ее героини Марты. Съемки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. А исполнивший главную роль Александр Кошкидько — актер театра из Санкт-Петербурга, который сотрудничает в том числе с «Инженерным театром АХЕ», «Театральной лаборатории Яны Туминой» и «Театром на Литейном».

Инга Шепелева, режиссер:
«Мы снимали эту киноленту с большой любовью и трепетом. Не боялись искать, экспериментировать с формой и интонацией, старались, чтобы каждая сцена была пропитана чувствами, чтобы кадр дышал и жил своей внутренней жизнью. Для меня было огромным счастьем — почти личным праздником — увидеть, как фильм вышел в прокат. Мы провели премьеры в разных городах, и зрители очень тепло приняли эту историю, делились своими эмоциями, благодарили. Это невероятно ценно. И сегодня для меня как для режиссера снова праздничный день, потому что фильм смогут увидеть еще больше людей. Очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этой истории что-то свое — будь то история любви, личная драма или ощущение соприкосновения с другим миром».

Жан Просянов, продюсер фильма:
«“Белый пароход” прошел большой фестивальный путь и получил ряд наград, что для нас очень важно. Мы благодарны Министерству культуры и фонду “Кинопрайм” за поддержку проекта. Но у таких фильмов всегда своя дорога к зрителю — более длинная, но более глубокая. И именно поэтому особенно важно, что эта картина выходит онлайн. Это дает авторскому кино новые возможности: расширяет аудиторию и позволяет найти своего зрителя в разных регионах страны. Чем больше у таких фильмов площадок для показа, тем сильнее и ярче становится вся индустрия».

Фильм прошел насыщенный фестивальный путь и удостоен престижных наград. «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран» и стал триумфатором IV Буддийского международного кинофестиваля. Также он участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора», специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале и приз за лучший сценарий IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Кроме того, «Белый пароход» вошел в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival и участвовал в XIX Международном фестивале кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».

Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации.

Продюсерами «Белого парохода» являются основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор портала о кино «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Сопродюсерами являются Степан Бурнашёв («Ыт», «Чёрный снег») и Дмитрий Давыдов («Ыт», «Пугало», «Костёр на ветру»).

16+

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

