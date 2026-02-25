Билайн в Нижегородской области запускал новую станцию связи каждые 6 часов в 2025 году Общество

Фото: freepik.com

В Нижегородской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G*. В среднем новая станция выходила в эфир каждые шесть часов – без перерыва и выходных. Благодаря этому надежность сети оператора выросла для клиентов по всему региону, а связь стала стабильнее в метрополитене, густонаселенных жилых районах и сотнях малых населенных пунктов.

Нагрузка на сеть ежегодно растет: каждый год увеличивается количество владельцев смартфонов, уплотняется городская застройка, появляются места с высокой концентрацией пользователей. Туристические сезоны и праздники создают дополнительные пики трафика.

Чтобы связь оставалась стабильной, инженеры компании, при помощи ИИ анализируют работу сети и улучшают качество и доступность сети там, где это необходимо. Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, – в деловых зонах, местах работы горожан, новостройках и общественных пространствах.

Помимо непосредственно запуска новых телеком-объектов, Билайн в 2025 году также завершил масштабный рефарминг на своей инфраструктуре в области, переведя устаревшие частоты в современный стандарт 4G. В общей сложности технические работы были проведены на более чем 900 базовых станциях, а их результатом стало не только увеличение емкости сети, но и повышение скорости передачи данных почти в 1,5 раза для удобства клиентов.

Василий Терещенко, директор Нижегородского отделения Билайна:

«В течение всего 2025 года команда филиала последовательно развивала инфраструктуру на территории региона. Мы активно запускали станции связи как в крупных городах, так и в небольших селах и деревнях, дачных массивах и коттеджных поселках, делая скоростной 4G одинаково доступным для всех жителей.

Отдельно стоит отметить и улучшения, реализованные на транспортной инфраструктуре области. Например, мы увеличили надежность сети на участках федеральных дорог М-7 “Волга” и М-12 “Восток”, а также усилили сигнал связи на всех станциях нижегородского метрополитена.

Кроме того, в прошлом году было значительно расширено покрытие 4G на территории Горьковского водохранилища и прилегающих к нему базах отдыха. Благодаря установленному оборудованию сегодня клиенты Билайна могут комфортно использовать цифровые сервисы на возросших скоростях и оставаться онлайн во время поездок в эту локацию».

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.