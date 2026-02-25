Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников

Эксклюзив
25 февраля 2026
Фото: предоставлено ВТБ

Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в ВТБ Онлайн по снимку лица. Это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа.

«На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ сдали государственную биометрию и могут воспользоваться ее преимуществами — подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое. В отделениях ВТБ процесс сдачи биометрии займет у вас всего 10 минут. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях», — отмечает руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет всего 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов. Функционал доступен как в приложении, так и в интернет-банке.

С помощью биометрии клиенты ВТБ могут снять самостоятельную блокировку аккаунта. Например, клиент назвал код из смс мошенникам. Он может сам заблокировать свой онлайн кабинет по звонку в контакт-центр или в разделе «Безопасность» в ВТБ Онлайн. В этом случае «сгорают» все старые коды доступа и завершаются все сессии – мошенников «выбрасывает» из онлайн-банка. Чтобы восстановить доступ к своему аккаунту и поставить новый код для входа, клиент может выбрать биометрию — и сделать всё в пару кликов.

Как показал опрос** ВТБ, 93% опрошенных россиян доверяют современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% отметили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции (вход, покупки, переводы), а еще 15% прямо указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии. Это второй самый популярный способ после кодов из СМС.

*Подтвержденной считается биометрия, сданная в отделениях банков в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Клиент может предоставить разрешение на использование своей биометрии банкам и другим организациям и в любой момент отозвать его. Узнать, в каком ближайшем отделении можно сдать биометрию, легко через чат-бот или поиск отделений в ВТБ Онлайн.

** Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов.

