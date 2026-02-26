ЛУКОЙЛ поддержал детскую школу искусств

Эксклюзив
Общество

26 февраля 2026 14:26
Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В Пильнинской детской школе искусств имени С.М. Ляпунова развивается направление художественной керамики. При поддержке ЛУКОЙЛа школа смогла приобрести настольный гончарный круг, и заниматься ребятам стало еще интереснее.

Класс керамики действует в Пильнинской ДШИ второй год. Дети познают основы художественной керамики, осваивают лепку и учатся декорировать поверхность работы разными способами. Создаются все произведения ручным способом. 

Воспитанники школы уже не раз становились призёрами и лауреатами областных и всероссийских конкурсов. А возможно, кто-то из них свяжет свою будущую профессию с художественным творчеством, станет гончаром или керамистом. 

«О работе на гончарном круге мы мечтали с первого дня открытия класса, и вот сегодня у нас есть настольный гончарный круг. Мы будем учиться формовать на нём вазы, горшочки, подсвечники, колокольчики и много других интересных изделий. Мы не волшебники – мы только учимся! И находимся в начале интересного творческого пути. Большое спасибо Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку нашего проекта», – сказала и. о. директора МБУ ДО «Пильнинская ДШИ им. С.М. Ляпунова» Светлана Семёнова.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

Теги:
ЛУКОЙЛ
