Застряли посреди города? Узнайте, как быстро вызвать эвакуатор

Представьте: понедельник, восемь утра, центр города. Вы поворачиваете ключ — тишина. Или хуже: колесо спустило прямо на перекрестке, сзади сигналят, инспектор уже идёт к вам. Именно в такие моменты понимаешь, что эвакуация автомобилей — очень нужная услуга.

5 ситуаций, когда без эвакуатора не обойтись — и одна, о которой вы не думали

Городской эвакуатор нужен чаще, чем кажется. Самые распространенные случаи: ДТП с поврежденной подвеской, отказ двигателя или коробки передач, спущенное колесо при отсутствии запаски, разряженный аккумулятор в мороз, застрявший в снегу или бордюре автомобиль.

А вот неочевидная ситуация: машину заблокировал другой водитель, и у вас нет ни одного шанса выехать самостоятельно. В этом случае эвакуатор с лебёдкой решит проблему за считанные минуты.

Почему опоздание на 20 минут может стоить вам штрафа и нервного срыва

В городе промедление обходится дорого. Пока вы ждете, инспектор оформляет протокол, пробка растет, а работа или важная встреча уходит в прошлое. Кроме того, заглохший автомобиль на оживленной улице создаёт реальную опасность для других участников движения. Именно поэтому оперативность — главный критерий при выборе службы эвакуации.

Лайфхаки, которые сократят ожидание вдвое: читайте и запоминайте

Подготовьте точную информацию. Назовите диспетчеру точный адрес с ориентирами, марку и модель автомобиля, тип привода и характер поломки. Чем точнее данные — тем быстрее подберут нужную машину.

Опишите условия на месте. Есть ли подъезд для крупногабаритного транспорта? Стоите ли вы в потоке или на парковке? Есть ли ограничения по высоте? Эта информация критична — неправильно подобранный эвакуатор просто не сможет к вам добраться.

Какой эвакуатор спасает именно вас?

С лебёдкой — идеален, если автомобиль застрял, не может двигаться самостоятельно или заблокирован. Вытащит из кювета, сугроба или тесного двора.

С краном-манипулятором — незаменим в узких дворах и при полной блокировке колес. Поднимает автомобиль без его участия — никаких повреждений.

С полной погрузкой — оптимальный вариант для дорогих, спортивных или поврежденных автомобилей. Машина едет на платформе, не касаясь дороги.

Пока едет эвакуатор

Включите аварийку немедленно. Выставьте знак аварийной остановки — в городе не менее чем в 15 метрах от машины. Не оставайтесь в автомобиле, если он стоит в потоке. Сфотографируйте место и повреждения — это пригодится для страховой.

Городские поломки непредсказуемы, но ваша реакция может быть четкой и быстрой. Заранее сохраните контакт надежной службы, знайте, какой тип эвакуатора вам нужен, и не теряйте время на панику. CarTaxi — это быстрый отклик, профессиональные водители и правильный транспорт для любой ситуации на городских дорогах.

