Культура и отдых

5 марта на Wink состоится премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

27 февраля 2026 13:18 Культура и отдых
5 марта на Wink состоится премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии с кавказским колоритом «Гордость» (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал производства «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии» снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Режиссером проекта стал Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполнили Алана Чочиева и Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Фишер» (18+), «Комбинация» (16+), «Балет» (18+), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+), «Плакса» (16+) и другие).

Главная героиня истории Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти наконец замуж. Она придумывает план: привезти неудачного жениха из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, который остался без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях...

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

«Наш сериал не просто “история про пару”, а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне. Нам было важно показать, что традиции — не оковы, а опора, и что любовь способна примирить казалось бы неразрешимые противоречия, что особенно важно подчеркнуть в Год единства народов России».

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

«Осетия, да и Кавказ в целом — не самое частое место действия в кино, тем более в виде романтической комедии. Мне кажется, что у нас получилось в этих невероятно красивых местах рассказать довольно камерную историю любви, взросления и поколенческого конфликта. Ну и самое ценное, что это не стало историей лишь про специфику конкретного региона. Эмоции, чувства, радости и обиды — они универсальны вне зависимости от культуры, языка, возраста и географии».

Алана Чочиева, исполнительница главной роли:

«Мою героиню зовут так же, как и меня, — Алана. Честно говоря, когда я увидела это имя в сценарии, у меня внутри что-то щелкнуло: я сразу поняла, что это точно моя история и мне просто необходимо получить эту роль. Нас с героиней роднит очень многое. Например, ее профессия — повар, а мое первое образование — инженер-технолог ресторанного бизнеса. Четыре года я изучала все, что связано с кухней — от технологических карт до проектирования ресторанов. Это позволило мне во время съемок чувствовать себя на кухне органично и уверенно. Думаю, зрителей больше всего удивит и то, как моя героиня умеет отстаивать личные границы и следовать за мечтой, несмотря ни на что. Ну и куда же без любви! Все мы любим романтические истории, и здесь они будут очень яркими».

Роль «неудачного жениха» Максима исполнил Алексей Онежен, а его родителей сыграли Александр Робак и Любовь Толкалина.

Алексей Онежен, актер:

«Мы — идеальные отец и сын с Александром Робаком. На площадке сразу нашли общий язык: обсуждали сцены, могли предложить режиссеру свои варианты разных ситуаций. С моей экранной мамой Любовью Толкалиной у нас тоже сложились потрясающие отношения. Эта “киносемья” — одна из моих самых любимых! В нашем сериале нет места отрицательному: у нас живая, романтичная история входящих во взрослую жизнь молодых людей и их родителей».

Еще до начала съемок сценаристы и режиссер проекта отправились на Кавказ. В поисках интересных локаций творческая группа посетила разнообразные места — от атмосферных двориков до исторических достопримечательностей, побывала на свадебном торжестве и даже приобщилась к главной осетинской застольной традиции: пока все вместе не соберутся и старший не скажет тост, никому нельзя начинать трапезу. Все это, а также легендарные места Северной Осетии позволили максимально точно передать атмосферу и культурные особенности региона.

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

«Снимать в Северной Осетии был не просто стратегический, а важный художественный выбор. Регион в нашем проекте — не фон и точно не декорация. Это полноценный герой истории. Атмосфера, свет, воздух, величие гор — все работает на драматургию».

Сослан Фидаров, актер, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания:

«Команда проекта “Гордость” старалась подойти максимально близко к традициям, с большим уважением отнеслась к культуре региона. Осетию зрители увидят во всей красе! Конечно, в фильме есть сцены, где некоторые обычаи показаны образно, но у нас все-таки художественный фильм».

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

«Для меня слово “гордость” в контексте нашего проекта — это в первую очередь про личный выбор героев, про их рефлексию. Как понять, в чем нужно идти до конца, а где стоит поступиться? Принципы и взгляды — это то, что ты выбираешь раз и навсегда, или они могут эволюционировать? Я думаю, эта полярность взглядов придает важную глубину истории».

5 марта на Wink станут доступны два первых эпизода сериала «Гордость», далее по четвергам будут выходить новые эпизоды.

О сериале «Гордость» (16+)

Производство: «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии» для онлайн-кинотеатра Wink

Режиссер-постановщик: Сергей Арутюнян

Авторы сценария: Катя Сергеева, Дарья Беседина

Оператор-постановщик: Егор Кочубей

Генеральный продюсер: Сергей Бондарчук

Креативный продюсер: Ольга Митина

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Артем Захарьян

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер Wink: Ксения Савельева

Художник-постановщик: Марта Эркенова

Художник по гриму: Татьяна Стратиевская

Художник по костюмам: Анастасия Токарева

Художник по реквизиту: Анна Пучкова

В ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Александр Робак, Любовь Толкалина, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев, Хетаг Гасиев, Полина Тотоева, Анна Фарниева, Сергей Давыдов и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
 

