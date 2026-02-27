Эксклюзив
Общество

Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26

27 февраля 2026 15:44 Общество
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами начинает продажи трех смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S26 по специальному предложению. Покупателям, оформившим предзаказ в интернет-магазине в числе первых, Т2 начислит пять тысяч рублей на административный баланс – сумма эквивалентна средней годовой абонентской плате.

Устройства новой флагманской линейки Samsung Galaxy S26 доступны для покупки в интернет-магазине Т2. Линейка включает три модели смартфона: Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra. Ключевые особенности линейки – экстремальная производительность, улучшенные ИИ-функции и обновленные возможности камеры.

Первые покупатели, оформившие предзаказ в интернет-магазине, получат бонус от Т2 – пять тысяч рублей на баланс мобильного номера. Сумма соответствует средней годовой абонентской плате. Предложение распространяется на клиентов, успевших сделать предзаказ на момент наличия устройств в интернет-магазине. После покупки смартфон будет передан клиенту через службы доставки.

Сбор предзаказов на смартфоны линейки Samsung Galaxy S26 будет продолжаться до 26 марта. Продажа офлайн в торговых точках Т2 стартует в конце марта.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

«Т2 стремится своевременно обеспечивать клиентов доступом к передовым технологиям и устройствам. Старт продаж новой флагманской линейки Samsung – еще одно подтверждение эффективности нашей работы в улучшении клиентского опыта, ответ на актуальный запрос абонентов. Мы вместе с франчайзи подготовили для клиентов эксклюзивное предложение, чтобы обновление смартфона было максимально комфортным. Также покупатели могут обратиться в салон и воспользоваться услугой trade-in, чтобы сдать предыдущий смартфон по выгодной цене – система оценки устройств происходит максимально быстро, заполнение необходимых параметров занимает несколько минут».

Фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

Теги:
Т2
