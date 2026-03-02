Абоненты оценили качество голосовой связи операторов Общество

Оператор занял первое место по восприятию качества голосовой связи среди всех телеком-игроков, следует из данных исследования «Ипсос Комкон». Лидерство стало возможным благодаря регулярной модернизации сети, интеграции новых технологий, а также активному развитию цифрового формата передачи голоса: сегодня доля голосового трафика VoLTE в сети МегаФона составляет 64%.

Аналитики «Ипсос Комкон» в ходе телефонного опроса узнали мнение абонентов из более чем 70 регионов страны, среди которых как города-миллионники (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), так и малые населенные пункты в отдаленных регионах (Хакасия, Еврейская автономная область, Якутия).

Участникам предлагалось выбрать одного или нескольких операторов с лучшим качеством голосовой связи, а также ответить на вопрос, каким оператором они пользуются. Оценка рассчитывалась отдельно по базе абонентов каждого и затем сопоставлялась между игроками рынка. Согласно рейтингу, 65% пользователей МегаФона назвали качество его голосовой связи лучшей — это самый высокий показатель среди российских операторов.

Сейчас качество передачи голоса особенно важно на фоне роста числа и длительности звонков — в декабре 2025 года абоненты проговорили на 23% минут больше, чем в декабре 2024-го. При этом большая доля голосового трафика приходится на VoLTE (Voice over LTE) — 64%. Эта технология стала следующим этапом развития традиционной голосовой связи. Она преобразует голос в пакеты данных и передает их через сеть 4G (LTE). Технология обеспечивает высокое качество звука и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом.

«Голосовая связь всегда была для нас одним из важнейших технологических направлений для интеграции современных решений: в 2010-м мы первыми запустили широкополосный звук, спустя шесть лет наши абоненты смогли опробовать VoLTE, а в 2018 году именно на сети МегаФона появилось новое поколение голосовых кодеков, улучшающих надежность соединения и разборчивость речи. Сегодня ключевые показатели качества голосового сервиса — успешность установления и завершения вызова, как в традиционном голосе, так и в VoLTE стремятся к 100%», — добавил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Фото: Евгения Поторочина

