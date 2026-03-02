Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2026 12:33
В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода
02 марта 2026 12:14
13 центров здоровья для взрослых работают в Нижегородской области
02 марта 2026 11:47
Абоненты оценили качество голосовой связи операторов
02 марта 2026 10:38
Нижегородские школьники познакомились с работой пожарных-спасателей
02 марта 2026 10:18
Сирены включат в Нижегородской области 4 марта
02 марта 2026 09:32
Нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников
02 марта 2026 08:42
Подготовка к беременности: как образ жизни родителей влияет на зачатие
02 марта 2026 07:11
Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде
01 марта 2026 18:00
Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье
01 марта 2026 17:27
82 человека пропали в Нижегородской области в феврале
Общество

Абоненты оценили качество голосовой связи операторов

02 марта 2026 11:47 Общество
Абоненты оценили качество голосовой связи операторов

Оператор занял первое место по восприятию качества голосовой связи среди всех телеком-игроков, следует из данных исследования «Ипсос Комкон». Лидерство стало возможным благодаря регулярной модернизации сети, интеграции новых технологий, а также активному развитию цифрового формата передачи голоса: сегодня доля голосового трафика VoLTE в сети МегаФона составляет 64%.

Аналитики «Ипсос Комкон» в ходе телефонного опроса узнали мнение абонентов из более чем 70 регионов страны, среди которых как города-миллионники (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), так и малые населенные пункты в отдаленных регионах (Хакасия, Еврейская автономная область, Якутия).

Участникам предлагалось выбрать одного или нескольких операторов с лучшим качеством голосовой связи, а также ответить на вопрос, каким оператором они пользуются. Оценка рассчитывалась отдельно по базе абонентов каждого и затем сопоставлялась между игроками рынка. Согласно рейтингу, 65% пользователей МегаФона назвали качество его голосовой связи лучшей — это самый высокий показатель среди российских операторов.

Сейчас качество передачи голоса особенно важно на фоне роста числа и длительности звонков — в декабре 2025 года абоненты проговорили на 23% минут больше, чем в декабре 2024-го. При этом большая доля голосового трафика приходится на VoLTE (Voice over LTE) — 64%. Эта технология стала следующим этапом развития традиционной голосовой связи. Она преобразует голос в пакеты данных и передает их через сеть 4G (LTE). Технология обеспечивает высокое качество звука и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом.

«Голосовая связь всегда была для нас одним из важнейших технологических направлений для интеграции современных решений: в 2010-м мы первыми запустили широкополосный звук, спустя шесть лет наши абоненты смогли опробовать VoLTE, а в 2018 году именно на сети МегаФона появилось новое поколение голосовых кодеков, улучшающих надежность соединения и разборчивость речи. Сегодня ключевые показатели качества голосового сервиса — успешность установления и завершения вызова, как в традиционном голосе, так и в VoLTE стремятся к 100%», — добавил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Фото: Евгения Поторочина

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 erid: 2SDnjcEd1b7 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных