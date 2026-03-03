Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2026 11:54
Т2 обнулила стоимость интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке
03 марта 2026 11:51
Изменены номера 17 автобусных маршрутов в Кстовском районе: список
03 марта 2026 11:34
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей
03 марта 2026 10:58
Проблему зависимости детей от гаджетов и возможности вакцинации обсудят с нижегородскими родителями в "ЛекториУМе" в марте
03 марта 2026 10:42
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция прошла в колледже НИУ Президентской академии
03 марта 2026 09:36
Положение о министерстве демографии утвердили в Нижегородской области
03 марта 2026 09:15
Полувековой рекорд по количеству снега побит в Нижегородской области
03 марта 2026 08:52
Минград утвердил генпланы для 41 населенного пункта в составе Нижнего Новгорода
03 марта 2026 08:19
Художники расписали стены школы в Лобне в честь семей работников Шереметьево
02 марта 2026 19:30
Спрос на ботокс вырос в Нижегородской области
Общество

Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

03 марта 2026 11:34 Общество
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26. Чтобы получить новый смартфон одним из первых, достаточно оформить предзаказ в интернет-магазине Билайна до 5 марта 2026 года. На период предзаказа оператор предоставляет выгоду до 20 000 рублей — размер предложения зависит от модели и конфигурации.

Помимо смартфонов, в Билайне также стартовал предзаказ на новое поколение наушников Samsung Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Линейка с Hi-Fi звучанием получила улучшенную посадку, направленную на комфорт даже при длительном ношении. Galaxy Buds4 Pro получили расширенные возможности активного шумоподавления и адаптивной настройки звука под окружающую обстановку, а также глубокую интеграцию с экосистемой Galaxy.

В смартфонах Galaxy S26 предусмотрены новые возможности для интуитивного использования: функции Galaxy AI помогают быстрее выполнять повседневные задачи — от поиска информации и планирования до съёмки и обработки контента — сокращая количество шагов и ручных действий. В устройствах также усилены возможности камеры и ночной съёмки, повышена производительность под ресурсоёмкие сценарии, а вопросам приватности уделено отдельное внимание.

Ключевые особенности Samsung Galaxy S26:

  • Galaxy AI поможет изменить любое фото с помощью нескольких слов, создать стикер или приглашение на вечеринку и не даст забыть о важных событиях.

  • Приватность и безопасность: в Galaxy S26 Ultra доступен встроенный режим «Антишпион», который ограничивает углы обзора экрана, сохраняя ваш дисплей приватным в общественных местах.

  • Камера и Nightography: улучшенная съёмка в сложном освещении, более чистые кадры в темноте и стабильное видео. Благодаря модулю на 200 МП, камера устанавливает новый стандарт ночной съемки благодаря более широкой диафрагме и снижению цифровых шумов.

  • В смартфонах S26 появилась новая интегрированная нейронная сеть Perplexity, которая поможет не только с поиском информации, но и как настоящий AI-агент добавит информацию в календарь или заметки, напишет письмо или найдет подходящий ресторан для встречи.

  • Экосистема Galaxy: бесшовная связка устройств, удобное переключение между гаджетами и единые сценарии управления.

Оставить заявку на предзаказ, узнать о моделях и размере скидки можно на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных