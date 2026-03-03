Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

"Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

03 марта 2026 14:56 Общество
Ростелеком обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

«Ростелеком», цифровой лидер страны*, в годовщину старта акции «Тест-драйв» расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. «Тест-драйв» был запущен в марте 2025 года и за это время по акции клиенты «Ростелекома» подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Главное преимущество обновленного «Тест-драйва», что теперь протестировать услуги в реальных условиях можно с использованием роутеров нового поколения Wi-Fi 6, которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пик. В рамках акции можно подключить и проверить работу пакета услуг для дома и семьи, включая высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), мобильную связь.

Теперь для тестирования доступно больше контента — опция «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA» объединяет более 250 ТВканалов, подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«Динамика подключений подтверждает, что возможность бесплатно попробовать у себя дома интернет и другие услуги “Ростелекома” становится важным фактором при выборе провайдера. О качестве наших услуг наглядно говорит тот факт, что абсолютное большинство новых клиентов остается с нами по окончанию бесплатного периода. Поэтому мы не только сохраняем акцию “Тест-драйв”, но и делаем ее еще интереснее для наших абонентов».

До конца марта новые клиенты «Ростелекома» могут также провести тест-драйв облачного домашнего видеонаблюдения. При решении приобрести видеокамеру после окончания тестового срока, сервис облачного хранения и управления видеозаписями предоставляется в подарок на два года.

Подключить услуги «Ростелекома», а также узнать подробности акции и доступности оборудования в вашем регионе можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

* По данным аналитического агентства «ТМТ консалтинг» за 2025 год ПАО «Ростелеком» занимает лидирующую позицию по объему выручки в соответствии с оценкой структуры рынка телекоммуникаций в РФ по операторам.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

Теги:
Ростелеком
