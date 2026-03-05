Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 14:24
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
05 марта 2026 14:15
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей
05 марта 2026 13:40
Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз
05 марта 2026 13:23
Профсоюз выплатит компенсации медикам Богородской ЦРБ после ДТП
05 марта 2026 13:13
Нижегородский астроном развенчал мифы о смерти в открытом космосе
05 марта 2026 13:00
"Нижэкология-НН" отправила гуманитарный груз в зону СВО
05 марта 2026 12:57
НКО получат 70 млн рублей на проекты для молодежи в 2026 году
05 марта 2026 12:47
Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны
05 марта 2026 12:00
"Ростелеком" и минздрав Нижегородской области открыли доступ к телемедицине в мессенджере MAX
05 марта 2026 11:43
Эксклюзив
Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая
Общество

Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта

05 марта 2026 14:24 Общество
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта

Фото: freepik.com

Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.

Впечатления – прекрасный вариант подарка. Например, девушки стали чаще планировать путешествия и культурный досуг: посещение таких сервисов выросло на 13% и 8% соответственно. К тому же на 20% чаще клиентки Билайна стали заходить в музыкальные сервисы: это может быть поводом изучить музыкальный вкус и подарить билет на концерт любимого исполнителя.

Не стоит забывать о повседневном комфорте близкого человека, ведь спрос на онлайн-магазины электроники в среднем вырос на 11%. Примерно на 9% вырос женский интерес к онлайн занятиям спортом, так что это повод подарить, например, экипировку для комфортных тренировок.

Есть и категории, которые стали меньше интересовать женщин-клиенток Билайна. Например, на 11% сократилось посещение сайтов с товарами для дома. Также на 10% уменьшился спрос на онлайн-образование и примерно на 5% – на одежду.

Что касается цветов, то интерес к ним не меняется в зависимости от сезона. Перед праздником они интересуют женщин так же, как и осенью.

*На основе обезличенных данных клиентов Билайн. Сравнивались периоды 20 сентября – 20 октября 2025 г. и 20 января – 20 февраля 2026 г.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

