Общество

ЛУКОЙЛ увековечил память ветерана

06 марта 2026 10:10 Общество
ЛУКОЙЛ увековечил память ветерана

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

На Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа появилась мемориальная доска в честь Веры Павловны Азаровой. 

В 50‑е годы прошлого века она стала первым начальником заводской установки первичной переработки. Именно тогда завод первым в стране начал выпускать нефтепродукты из высокосернистой нефти Ромашкинского месторождения.

Вера Павловна награждена орденом «Знак Почета», медалями и знаком «Отличник Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР».

Церемония открытия памятной таблички первому начальнику АВТ-1 прошла рядом с единственной на момент пуска предприятия в 1958 году установкой первичной переработки нефти, а сама табличка заняла свое почетное место на стене операторной АВТ-1.

Увековечивание памяти одной из самых ярких представительниц плеяды заводских первопроходцев стало ещё одной славной страницей в истории завода. 

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

ЛУКОЙЛ
