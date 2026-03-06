СберПервый открыл премиальный офис в Нижнем Новгороде Экономика

Офис с премиальным форматом обслуживания клиентов Сбера открылся на Керченской, 18.

В новом офисе клиенты с повышенным уровнем привилегий могут получить широкий спектр услуг. Персональный советник подберет банковский или инвестиционный продукт по индивидуальному запросу, обсудит с клиентом подход к управлению капиталом, поможет в выборе финансовых инструментов и решении любых вопросов клиента.

В СберПервом также доступны сервисы по приобретению драгоценных металлов и эксклюзивных инвестиционных монет, а также доверительное хранение ценностей. Ряд привилегий распространяется не только на клиентов, но и на членов их семей.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«Мы рады представить вам новый СберПервый. Надеемся, что нашим клиентам будет максимально комфортно на новой площадке. При создании этого пространства, мы учитывали потребности и интересы нашей аудитории. В премиальном офисе клиентам обеспечены все условия для совершения финансовых операций и проведения бизнес-встреч, а наши специалисты помогут с любым возникшим вопросом».

Также у клиентов СберПервого есть возможность получить не только финансовые услуги, но и пройти в офисе банка экспресс-оценку здоровья по 10 показателям благодаря инновационному банкомату Сбера. Ее результаты направляются в приложение СберЗдоровье. Управлять банкоматом можно голосом, обратившись к встроенному интеллектуальному помощнику на базе ГигаЧат.

В СберПервом клиенты могут проводить бизнес-встречи с партнерами в конфиденциальной обстановке переговорных комнат, которые отражают знаковые места Нижнего Новгорода. Расположение переговорных «Окская», «Волжская» и «Стрелка» полностью повторяет географию слияния этих рек. Переговорные «Ярмарочная» и «Купеческая» напоминают о нижегородских традициях, отсылая к философии сервиса СберПервого: создавать передовые технологии будущего, сохраняя при этом традиции и культуру.

При работе над оформлением офиса дизайнеры вдохновлялись стихией воды. Акцентами интерьера стали работы современных художников – Алексея Лука и Антона Морокова. Современное искусство для дизайна пространства было выбрано на основании предпочтений клиентов.

Алексей Лука – московский художник, постоянный участник российских и международных биеннале. Для оформления офиса были выбраны абстрактные коллажи, созданные Алексеем для выставки «Дачный сезон» из найденных на улице материалов.

Антон Мороков — художник-график из Нижнего Новгорода, резидент студии «Тихая». Произведения автора числятся в ряде частных и корпоративных собраний страны и неоднократно экспонировались в ведущих музеях и галереях — как в формате персональных выставок, так и в рамках групповых проектов. В офисе СберПервого представлена его серия работ «Random Vexillology» — графические этюды, строящиеся из наблюдения случайного поведения флага в пространстве.

Антон Мороков, художник-резидент студии «Тихая»:

«Меня давно интересовал образ флага как многозначительного и многозадачного объекта, созданного из простых средств. Существует даже отдельная дисциплина – вексиллология, которая изучает флаги. В серии «Random Vexillology» меня интересует ткань как архитектура взаимодействия с окружением: при движении ветра флаг меняется и подчиняет взгляд, а при его отсутствии, наоборот, становится менее зрелищным. С точки зрения размещения моих художественных работ в пространстве меня интересует, как они взаимодействуют со зрителем, являются ли доминантами, которые привлекают внимание, или, наоборот, остаются незамеченными и растворяются в стенах до более пристального рассмотрения».

Фото предоставлено ПАО Сбербанк.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015