Происшествия

Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам

09 марта 2026 08:00 Происшествия
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам

Музыкант из Кстова погасил задолженность по алиментам на сумму более одного миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

По решению суда 39-летний мужчина обязан ежемесячно перечислять на содержание сына четверть всех своих доходов. 

Официально он работал в музыкальном образовательном учреждении и алименты платил регулярно. Однако позже выяснилось, что у него есть еще две подработки, с которых он также получает зарплату. С этих доходов деньги на 16-летнего сына не удерживались.  

Информацию о дополнительных заработках пристав получил из Социального фонда России. После перерасчета с учетом всех официальных доходов образовалась задолженность — более миллиона рублей.  

Чтобы добиться выплаты, пристав ограничил мужчине выезд за границу и наложил взыскание на средства на его банковских счетах.  

Перспектива столкнуться с административной и даже уголовной ответственностью должника не устроила. Он полностью погасил долг, а также оплатил исполнительский сбор — почти 125 тысяч рублей.  

Сейчас все ограничения с него сняты.

Напомним, правила расчёта алиментов изменились в Нижегородской области с марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

