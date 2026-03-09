Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам Происшествия

Музыкант из Кстова погасил задолженность по алиментам на сумму более одного миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

По решению суда 39-летний мужчина обязан ежемесячно перечислять на содержание сына четверть всех своих доходов.

Официально он работал в музыкальном образовательном учреждении и алименты платил регулярно. Однако позже выяснилось, что у него есть еще две подработки, с которых он также получает зарплату. С этих доходов деньги на 16-летнего сына не удерживались.

Информацию о дополнительных заработках пристав получил из Социального фонда России. После перерасчета с учетом всех официальных доходов образовалась задолженность — более миллиона рублей.

Чтобы добиться выплаты, пристав ограничил мужчине выезд за границу и наложил взыскание на средства на его банковских счетах.

Перспектива столкнуться с административной и даже уголовной ответственностью должника не устроила. Он полностью погасил долг, а также оплатил исполнительский сбор — почти 125 тысяч рублей.

Сейчас все ограничения с него сняты.

Напомним, правила расчёта алиментов изменились в Нижегородской области с марта.