Почему выбирают очки Guess: когда аксессуар задаёт стиль

Очки Guess давно стали больше, чем просто средством коррекции зрения или защиты от солнца. Это яркий акцент образа, через который легко показать характер: немного дерзости, немного гламура и много уверенности в себе. Бренд стабильно держится в фаворитах у тех, кто любит моду, но при этом хочет носить удобные и надёжные оправы каждый день.

В сети салонов «Оптика Оптима» в Нижнем Новгороде представлен широкий выбор солнцезащитных очков и оправ Guess, которые можно примерить вживую и заказать сразу с нужными линзами.

Уникальный стиль: гламур, молодость и свобода

Философию бренда Guess часто описывают тремя словами: гламур, молодость, свобода.

Что это значит в дизайне очков:

заметные, но не кричащие детали — узнаваемые логотипы, металлические вставки, интересная фурнитура на дужках;

смелые формы: от актуальных «кошачьих глаз» и геометрии до аккуратной классики с модным акцентом;

богатая палитра цветов — от базового чёрного и черепаховой классики до полупрозрачных, цветных и градиентных решений.

Благодаря этому очки Guess легко вписываются и в повседневный гардероб, и в более эффектные образы — многие выбирают их именно как «ту самую» модную пару на каждый день.

Качество материалов и посадки: не только про красоту

Стиль важен, но в очках вы проводите целый день — поэтому решающим становится комфорт. Здесь Guess тоже держит планку.

Для оправ и солнцезащитных моделей бренд использует:

ацетат высокого качества — пластик на основе целлюлозы, который хорошо держит форму, меньше вызывает аллергию и приятен на ощупь;

прочные металлические сплавы, в том числе нержавеющую сталь и лёгкие сплавы, обеспечивающие баланс между жёсткостью и весом;

аккуратную фурнитуру, надёжные шарниры и винтовые соединения, рассчитанные на ежедневное использование.

В итоге очки Guess:

комфортно сидят на переносице и за ушами;

не давят и не сползают при правильной подборке размера;

подходят как для однофокусных, так и для прогрессивных и специальных линз.

Чем очки Guess лучше многих «ноунейм» и части конкурентов

1. Прозрачный бренд и узнаваемость

Покупая Guess, вы получаете:

понятное происхождение бренда и историю,

официальный дизайн и фирменный стиль,

защиту от совсем уж случайного «китайского ноунейма» с непредсказуемым качеством.

По сравнению с множеством безымянных оправ:

выше предсказуемость посадки,

стабильнее качество материалов от партии к партии,

проще подобрать замену или вторую пару в том же стиле.

2. Баланс цены, дизайна и качества

Guess находится в «среднем плюс» сегменте: это не люкс с запредельным ценником, но и не бюджет, где страдает либо дизайн, либо ресурс оправы.

Вы платите за:

модный дизайн, который регулярно обновляется коллекциями;

материалы, рассчитанные на ежедневную носку;

бренд, который следит за качеством и репутацией.

3. Универсальность коллекций

В линейке Guess есть:

женские, мужские и унисекс-модели;

варианты для любителей классики и для тех, кто предпочитает яркие акценты;

как солнцезащитные очки, так и оправы для установки рецептурных линз.

Это удобно, если вы хотите:

одну пару для повседневной носки,

вторую — более яркую, «под настроения» и особые случаи.

Особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе Guess

Чтобы очки Guess радовали долго, важно правильно подобрать модель под себя.

Обратите внимание на:

Ширину оправы и длину заушников — чтобы очки не спадали и не давили.

Форму лица : круглому лицу хорошо подходят более угловатые формы; квадратному — мягкие линии и овалы; овальное чаще всего дружит с большинством коллекций Guess.

: Цвет оправы и линз — под ваш гардероб и цветотип (тёплые/холодные оттенки).

Лучший способ понять, «ваши» это очки или нет — живая примерка в салоне. На странице бренда Guess в сети салонов «Оптика Оптима» можно посмотреть актуальные модели и увидеть, в каких филиалах они доступны для примерки.

Где посмотреть и примерить очки Guess

Онлайн-картинки дают общее представление, но посадку и ощущения они не заменят. В Нижнем Новгороде очки Guess представлены в салонах сети «Оптика Оптима»: здесь можно:

примерить несколько моделей подряд;

подобрать оправу под рецепт и тип линз;

получить помощь специалиста по стилю и посадке на лице.

Актуальный каталог очков Guess, доступных к заказу и примерке, смотрите на странице бренда.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. ООО «Оптика «Оптима». ИНН 5261116922 optikaoptima.ru erid: 2SDnjcu8hrR