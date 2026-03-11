Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн

11 марта 2026 09:33 Общество
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн

Фото: Билайн

Клиенты домашнего интернета Билайн теперь могут пользоваться зарубежными онлайн-сервисами Netflix и Spotify без дополнительных инструментов доступа  — прямо на смарт-ТВ, смартфонах и других устройствах, подключённых к домашнему интернету. Всё работает без дополнительных настроек: достаточно подключить опцию «статический IP-адрес».

Подключить эту опцию можно в мобильном приложении Билайн (12+) в разделе “сервисы – для домашнего интернета”. Стоимость составляет 180 руб./мес. Услуга доступна во всех городах, где есть техническая доступность подключения домашнего интернета Билайна. 

Для пользователей Netflix это означает возможность смотреть фильмы и сериалы на большом экране дома без дополнительных действий — сервис корректно открывается и работает на смарт-ТВ, медиаплеерах и других устройствах, подключённых к домашней сети. В случае со Spotify клиенты получают возможность открыть официальный сайт сервиса через домашний вай-фай и зарегистрировать новый аккаунт. 

При необходимости оформление платных подписок осуществляется самостоятельно — с использованием доступных способов оплаты. Например, подписку Netflix или Spotify в том числе можно оплатить через мобильную коммерцию Билайна.

«Мы видим, как важно для клиентов иметь стабильный и простой доступ к привычным цифровым платформам — особенно дома, где сервисы становятся частью семейного досуга. Именно поэтому мы расширяем функциональность нашего предложения, убирая ненужные барьеры и настройки. Главное — интересы клиентов, а они хотят смотреть и слушать без танцев с бубном», — отметил Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна.

В ближайшее время Билайн планирует расширение списка доступных сервисов. При этом провайдер подчёркивает: доступ возможен только к тем платформам, которые сами покинули российский рынок и не подпадают под законодательные ограничения. Особенности и рекомендации по работе с такими сервисами компания описала у себя на сайте

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

IP-адрес (Internet Protocol address — интернет-протокол адрес)

Теги:
Билайн Интернет
