Космический подарок от ЛУКОЙЛа

Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
16 марта 2026 18:00
Фото: Мария Путоркина

В культурно-досуговом центре Спасского муниципального округа Нижегородской области благодаря поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" появился современный телескоп с набором окуляров.

Клуб любителей космоса работает на базе молодежного центра «Вектор», и новое астрономическое оборудование позволило ребятам вести наблюдения за Луной, планетами Солнечной системы, звездными скоплениями.

"Выражаем искреннюю благодарность ЛУКОЙЛу за оказанную поддержку и веру в наш проект. Выделенные средства позволили нам сделать значительный шаг в развитии образовательной инфраструктуры для молодежи", – отметила директор МБУК "Культурно-досуговый центр" Спасского муниципального округа Нижегородской области Наталья Сащикова.

"В крупных городах дети имеют доступ к планетариям и современному оборудованию, а в маленьких муниципалитетах такие возможности приходится создавать с нуля, и часто благодаря поддержке социально ответственного бизнеса. Телескоп – это бесценный подарок нашим ребятам, который расширяет границы их мира и показывает, что большие открытия доступны каждому," – сказала заместитель директора по организации досуга и работе с детьми и молодёжью МБУК КДЦ, руководитель молодёжного центра "Вектор" Любовь Яковлева.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

