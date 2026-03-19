ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде

Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
Экономика

19 марта 2026 18:37 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ запустил полный комплекс услуг с физическими слитками из золота в 23 отделениях по всей России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Ранее сервис был доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года география проекта расширится еще на 11 офисов ВТБ.
 
В Нижнем Новгороде услугу можно получить в офисе ВТБ по адресу: ул.Ковалихинская, 14/43.
 
Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса и отменой НДС на покупку. Цена на золото в начале 2026 года достигла порядка $5000 за тройскую унцию. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился — еще +17%. За последние десять лет цена на золото выросла – на 313%.
 
«В условиях, когда стоимость золота обновляет исторические максимумы, мы наблюдаем соответствующие изменения в поведении инвесторов. Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками – это не просто расширение линейки продуктов, а выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
 
В 2023 году ВТБ запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели драгоценный металл в банке и оставили его на ответственное хранение. В 2024 году ВТБ начал выкупать у клиентов мерные и стандартные слитки, хранящиеся вне банка, в том числе, приобретенные в других банках.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных