ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде

ВТБ запустил полный комплекс услуг с физическими слитками из золота в 23 отделениях по всей России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Ранее сервис был доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года география проекта расширится еще на 11 офисов ВТБ.



В Нижнем Новгороде услугу можно получить в офисе ВТБ по адресу: ул.Ковалихинская, 14/43.



Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса и отменой НДС на покупку. Цена на золото в начале 2026 года достигла порядка $5000 за тройскую унцию. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился — еще +17%. За последние десять лет цена на золото выросла – на 313%.



«В условиях, когда стоимость золота обновляет исторические максимумы, мы наблюдаем соответствующие изменения в поведении инвесторов. Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками – это не просто расширение линейки продуктов, а выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.



В 2023 году ВТБ запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели драгоценный металл в банке и оставили его на ответственное хранение. В 2024 году ВТБ начал выкупать у клиентов мерные и стандартные слитки, хранящиеся вне банка, в том числе, приобретенные в других банках.