Билайн увеличил доступность 4G в 12 районах Нижегородской области Общество

Оператор продолжает расширять возможности сети четвертого поколения для клиентов по всей Нижегородской области. За последний квартал инженеры компании обновили телеком-инфраструктуру как в столице региона, так и в районах, повысив качество мобильного интернета и голосовой связи для десятков тысяч сельских жителей.

В частности, новые базовые станции Билайна заработали сразу в 18 селах, поселках и деревнях области. А именно:

Ардатовский район – Ардатов; Арзамасский район – Хватовка; Бутурлинский район – Бутурлино; Володарский район – Ильиногорск; Гагинский район – Гагино; Городецкий район – Иваново; городской округ Бор – Владимирово, Горелово, Чистяки; Кстовский район – Майдан, Татинец; Сергачский район – Грибаново; Сокольский район – Дресвищи, Заболотное, Кудрино, Куртюга; Чкаловский район – Тимонькино; Шатковский район – Архангельское.

Сегодня клиенты оператора, проживающие в этих населенных пунктах, могут использовать все преимущества быстрого 4G* и удобно решать свои задачи с его помощью. Например, оформлять документы через Госуслуги, оплачивать счета онлайн и делать покупки на маркетплейсах, а также общаться с близкими в мессенджерах, проводить время в социальных сетях и смотреть видеоконтент.

«Для нас, как для компании, ключевой ценностью которой является клиент, важно, чтобы качественная связь была доступна в каждой точке региона. Поэтому наша команда постоянно работает над увеличением географии покрытия, обеспечивая жителей даже отдаленных сел и деревень стабильным 4G. Ведь скоростной интернет не только дает базовые условия для полноценной жизни, но и помогает оставаться на одной “цифровой волне” со всем миром. Кроме того, это будет особенно актуально в предстоящий дачный сезон, когда многие клиенты устремятся за пределы города», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

Оператор сообщает об усилении параметров сети и в столице области. Так, дополнительное оборудование компании было установлено сразу в нескольких частях Нижнего Новгорода: в густонаселенных кварталах – вблизи ЖК «Бекетов Парк» и в жилом массиве по ул. Куйбышева, а также в промышленной зоне на ул. Федосеенко.

Между тем, 4G-сигнал Билайна стал надежнее и в городском метрополитене. Технические специалисты оператора запустили дополнительный частотный диапазон LTE**2100 на всех станциях подземки, расширив емкость сети. Это позволяет пассажирам пользоваться мобильными сервисами на хороших скоростях даже в часы пик.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;

**LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.).

