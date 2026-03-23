Права и обязанности заемщика при кредите под залог автомобиля

Если брать кредит под птс, можно рассчитывать на сумму повыше и на ставку поменьше. Но это не значит, что вы можете распоряжаться автомобилем полностью как раньше — у заемщика действительно сохраняется много прав, но и обязанности тоже появляются. Рассказываем подробнее.

Ключевые права заемщика

Вы продолжаете быть собственником машины и сохраняете ряд важных прав:

Владеть и пользоваться. Можно свободно использовать машину по прямому назначению, перевозить в ней пассажиров. Банк не забирает ее на хранение — только в ПТС вносят отметку об обременении. Сдавать в аренду и продавать — с согласия кредитора. Вы можете продать автомобиль, но только с письменного разрешения кредитора. Обычно условием будет полное досрочное погашение кредита сразу после продажи или альтернативный залог. Получить остаток при продаже. Если вы не справитесь с платежами и залогодержатель устроит торги, но вырученная сумма будет выше остатка долга, разницу должны выплатить вам.

В большинстве случаев собственность не могут изъять без решения суда, только если это право не прописано в вашем договоре.

Основные обязанности заемщика

Для кредитора главное — сохранность обеспечения по долгу. Это значит, что у вас есть обязанности заботиться о машине:

Содержать авто в исправном состоянии. Это значит своевременно проходить ТО, ремонтировать поломки и делать все, чтобы не ухудшилось его техническое состояние. Сохранять товарный вид и комплектацию. Запрещено вносить конструктивные изменения (тюнинг), снимать штатное оборудование или ухудшать внешний вид без согласования с залогодержателем. Как правило, нельзя вносить изменения, который сделают собственность дешевле или менее ликвидной, то есть легко продаваемой. Не использовать для повторного залога, пока не погашен текущий долг. Вы не можете передавать автомобиль другому лицу или кредитору без разрешения вашего банка. Обычно использовать его же получится только в том месте, где у вас и так есть кредит.

Водитель в целом обязан страховать машину по полису ОСАГО, а еще, как правило, настаивают на страховке по полису каско. Заемщик оформляет договор за свой счет в пользу залогодержателя. Если с автомобилем что-то случится, должник должен немедленно информировать об этом кредитора.

Последствия нарушений

Договор регулирует также последствия нарушений — как по кредиту, так и по содержанию залога. Существенные или частые просрочки позволяют банку запустить исполнительное производство и продать собственность с торгов. А если денег с продажи не хватит — взыскание могут обратить и на другую собственность.

Если вы нарушите другие правила — например, повредите его или несогласованно измените конструкцию, банк может требовать полностью погасить долг досрочно. Обычно можно еще предоставить альтернативный залог на ту же сумму.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480 sovcombank.ru. Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г.