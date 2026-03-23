Права и обязанности заемщика при кредите под залог автомобиля

Если брать кредит под птс, можно рассчитывать на сумму повыше и на ставку поменьше. Но это не значит, что вы можете распоряжаться автомобилем полностью как раньше — у заемщика действительно сохраняется много прав, но и обязанности тоже появляются. Рассказываем подробнее.
Вы продолжаете быть собственником машины и сохраняете ряд важных прав:
В большинстве случаев собственность не могут изъять без решения суда, только если это право не прописано в вашем договоре.
Для кредитора главное — сохранность обеспечения по долгу. Это значит, что у вас есть обязанности заботиться о машине:
Водитель в целом обязан страховать машину по полису ОСАГО, а еще, как правило, настаивают на страховке по полису каско. Заемщик оформляет договор за свой счет в пользу залогодержателя. Если с автомобилем что-то случится, должник должен немедленно информировать об этом кредитора.
Договор регулирует также последствия нарушений — как по кредиту, так и по содержанию залога. Существенные или частые просрочки позволяют банку запустить исполнительное производство и продать собственность с торгов. А если денег с продажи не хватит — взыскание могут обратить и на другую собственность.
Если вы нарушите другие правила — например, повредите его или несогласованно измените конструкцию, банк может требовать полностью погасить долг досрочно. Обычно можно еще предоставить альтернативный залог на ту же сумму.
