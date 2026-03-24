"Пилар" инвестировал почти 290 млн в развитие инфраструктуры в Поволжье

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила почти 290 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Поволжья в 2025 году. Бюджет был выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем.

«Пилар» инвестирует в мачтовую инфраструктуру макрорегиона «Волга». В прошлом году показатель вложений составил почти 290 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание «Пилар» уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал почти 750 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год «Пилар» построил более 6,4 тысяч башен по всей стране.

«Пилар» продолжит работу в макрорегионе «Волга» в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:



«Партнерство с телеком-отраслью остается важным драйвером развития нашей компании. По итогам прошлого года мы заняли прочные позиции на рынке телерадиовещания – каждый четвертый наш клиент представляет эту отрасль. Это указывает на то, что телеком-рынок заинтересован в готовом инфраструктурном фундаменте, благодаря которому компании могут фокусироваться на развитии качества связи и собственных сервисов. Со своей стороны, "Пилар" намерен сохранять высокие темпы развития и наращивать количество наших АМС во всех регионах присутствия».



Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона «Волга» Т2:



«Регионы Волги все чаще становятся площадкой для реализации амбициозных технических проектов и играют значимую роль в цифровой трансформации всей страны. В свою очередь мобильные операторы являются неотъемлемой частью этого процесса, развивая сеть и делая ее доступнее как для абонентов, так и для бизнеса. Мы заинтересованы в готовых инфраструктурных решениях, ведь сеть АМС позволяет существенно сокращать капитальные затраты на строительство и делать акцент на усилении сети».

Фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/