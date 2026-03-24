Спортивный инвентарь от ЛУКОЙЛа Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Новый спортивный инвентарь в детской-юношеской спортивной школе Спасского муниципального округа Нижегородской области приобрели при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В учреждении для детей организованы секции бокса, лыжных гонок, волейбола, плавания и спортивной аэробики. В настоящее время спортивную школу посещают 118 ребят. На полученные от Компании средства закупили лыжи, лыжероллеры, шлемы для бокса, специализированное напольное покрытие для занятий единоборствами, шведские стенки, мячи и другой инвентарь. Регулярное обновление спортивного оборудования в школах важно для безопасности учащихся и повышает эффективность занятий.

«Спортивное оборудование не только позволило улучшить условия для тренировок и соревнований, но уже положительно сказывается на результатах наших спортсменов, – отметила директор МБУ ДО «ДЮСШ» Василина Лебедева. – Выражаем искреннюю благодарность ЛУКОЙЛу за оказанную поддержку. Вклад Компании в развитие спорта и формирование здорового образа жизни жителей Спасского муниципального округа вдохновляет наш коллектив и воспитанников двигаться вперед и достигать новых высот».

