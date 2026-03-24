  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 422 пропавших нижегородцев

В 2025 году спасательный отряд ЛизаАлерт при поддержке Билайна нашел и спас 422 пропавших нижегородцев

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявки на поиск 587 человек в Нижегородской области. 422 из них удалось найти и спасти – их близкие получили уведомление «Найден.Жив».

Люди могут пропадать по разным причинам: дезориентируются из-за возраста или проблем со здоровьем, теряются в лесу, уезжают и не предупреждают близких, самовольно уходят из дома или сталкиваются с резким ухудшением состояния. С такими ситуациями и работает «ЛизаАлерт», куда обращаются родственники.

Ключевым партнером спасательного отряда уже более 13 лет является Билайн. Чтобы помогать поискам, компания участвует в работе и развивает технические решения. Например, оператор разработал сервис геопоиска для быстрого определения возможного местоположения пропавшего и предоставил оборудование для связи в труднодоступных местах. Кроме того, работают единая горячая линия для обращений и передачи информации и сервис Билайн.Поиск, которые помогают привлекать к поиску людей, находящихся рядом.

Работе отряда очень помогает техника для поиска с воздуха – дроны-беспилотники. Они быстро обследуют территории и передают изображения для автоматического анализа, что значительно ускоряет поисковые операции и снижает нагрузку на волонтеров. В 2025 году Билайн оснастил «ЛизаАлерт» такой техникой для пяти регионов.

«Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны: они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных», – отмечает Григорий Сергеев, руководитель ПСО «ЛизаАлерт».

Билайн вместе с «ЛизаАлерт» запустил спецпроект «Набираем высоту», где идет сбор средств на профессиональную технику, которая поможет расширить возможности поиска пропавших. Цель сбора — 150 миллионов рублей, чтобы оснастить отряды по всей стране профессиональными дронами, обучить пилотов-добровольцев, обеспечить техническое обслуживание и расширить зону охвата, ускорив реагирование на пропажи. В акции может принять участие каждый, перечислить можно любую сумму, даже 1 рубль. Инициатива стартовала в ноябре 2025 года, и недавно уже преодолела важный рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 000 000 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн Поиск пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных