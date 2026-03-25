Церемония закрытия 2-го этапа зимней "Атомиады" прошла в Нижегородской области Спорт

24 марта в Городецком округе Нижегородской области прошла церемония закрытия второго этапа XIII зимней "Атомиады", передает ИА "Время Н".



"Атомиада" считается одним из главных ежегодных спортивных событий атомной отрасли России. Первый этап соревнований ранее состоялся в Полярных Зорях Мурманской области.



Второй этап проходил с 21 по 23 марта на площадках базы "Море спорта" в Большом Суходоле. В борьбу за награды вступили около 700 представителей 57 предприятий "Росатома", а также 130 студентов из 11 профильных вузов. В числе участников были учащиеся ВГУ, ИГЭУ, КГЭУ, НГТУ им. Алексеева, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, РХТУ им. Менделеева, СПбПУ Петра Великого, ТПУ и УрФУ.



Программа II этапа включала соревнования по баскетболу, дартсу и шахматам. Кроме того, участники выступили в отдельных состязаниях по фиджитал-танцам Just Dance.



"Нижегородская область традиционно становится центром проведения больших крупных всероссийских мероприятий, и "Атомиада" — не исключение. Имеющаяся в нашем регионе спортивная инфраструктура позволяет проводить соревнования наивысшего уровня. Мы рады встречать гостей на Нижегородской земле", — отметила замминистра спорта региона Екатерина Парилова.



Во время церемонии закрытия объявили победителей и призеров. В баскетбольном турнире первое место занял электроэнергетический дивизион "Росатома".



"Командный дух у нас на высшем уровне, поэтому мы выиграли золотые медали", — сказал игрок команды-победителя Николай Шустов.



В соревнованиях по дартсу золотые медали завоевал "ЯОК-Урал", а в шахматах сильнейшим стал "Топливный-Центр".



Участники также высоко оценили организацию турнира и атмосферу спортивного праздника.



"Эмоции невероятные. Командный дух чувствуется, как никогда. Мероприятие очень яркое и красочное", — поделилась игрок в дартс Анна Томкевич.



Во время церемонии награждения отдельно отметили тех, кто в течение многих лет вносит вклад в развитие физической культуры и спорта в отрасли.



Знака отличия "За вклад в развитие физической культуры и спорта" удостоились Виталий Болдырев из концерна "Росэнергоатом", Дмитрий Демин из ВНИИА, Сергей Мозговой из АНО "Атом-спорт" и Денис Сорокин из ЭХЗ.