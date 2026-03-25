Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
Спорт

Церемония закрытия 2-го этапа зимней Атомиады прошла в Нижегородской области

Фото: ИА "Время Н"/ Александр Филимонов

24 марта в Городецком округе Нижегородской области прошла церемония закрытия второго этапа XIII зимней "Атомиады", передает ИА "Время Н".

"Атомиада" считается одним из главных ежегодных спортивных событий атомной отрасли России. Первый этап соревнований ранее состоялся в Полярных Зорях Мурманской области.

Второй этап проходил с 21 по 23 марта на площадках базы "Море спорта" в Большом Суходоле. В борьбу за награды вступили около 700 представителей 57 предприятий "Росатома", а также 130 студентов из 11 профильных вузов. В числе участников были учащиеся ВГУ, ИГЭУ, КГЭУ, НГТУ им. Алексеева, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, РХТУ им. Менделеева, СПбПУ Петра Великого, ТПУ и УрФУ.

Программа II этапа включала соревнования по баскетболу, дартсу и шахматам. Кроме того, участники выступили в отдельных состязаниях по фиджитал-танцам Just Dance.

"Нижегородская область традиционно становится центром проведения больших крупных всероссийских мероприятий, и "Атомиада" — не исключение. Имеющаяся в нашем регионе спортивная инфраструктура позволяет проводить соревнования наивысшего уровня. Мы рады встречать гостей на Нижегородской земле", — отметила замминистра спорта региона Екатерина Парилова.

Во время церемонии закрытия объявили победителей и призеров. В баскетбольном турнире первое место занял электроэнергетический дивизион "Росатома".

"Командный дух у нас на высшем уровне, поэтому мы выиграли золотые медали", — сказал игрок команды-победителя Николай Шустов.

В соревнованиях по дартсу золотые медали завоевал "ЯОК-Урал", а в шахматах сильнейшим стал "Топливный-Центр".

Участники также высоко оценили организацию турнира и атмосферу спортивного праздника.

"Эмоции невероятные. Командный дух чувствуется, как никогда. Мероприятие очень яркое и красочное", — поделилась игрок в дартс Анна Томкевич.

Во время церемонии награждения отдельно отметили тех, кто в течение многих лет вносит вклад в развитие физической культуры и спорта в отрасли.

Знака отличия "За вклад в развитие физической культуры и спорта" удостоились Виталий Болдырев из концерна "Росэнергоатом", Дмитрий Демин из ВНИИА, Сергей Мозговой из АНО "Атом-спорт" и Денис Сорокин из ЭХЗ.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных