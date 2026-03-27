T2 отменила международный роуминг для звонков

T2, российский оператор мобильной связи, первым на отечественном рынке приравнял звонки в РФ из роуминга к домашним тарифам. Условия доступны для абонентов ряда тарифов в более чем 50 странах мира и позволяют оставаться на связи без переплат.

T2 первой на российском рынке приравнивает исходящие звонки в роуминге к домашним. Абоненты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на любые номера РФ. Новые условия действуют более чем в 50 странах мира. Звонки на номера других стран тарифицируются согласно стандартным условиям международного роуминга оператора.

Условия действуют для абонентов тарифов «Везде онлайн», «Мой онлайн+», Premium, «Премиум», Black, «Мой бизнес L», «Мой бизнес Премиум», а также партнерских тарифов Tecno и «Я онлайн». Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Такое обновление делает расходы на связь более предсказуемыми и избавляет клиентов от необходимости отдельно контролировать баланс при каждом звонке домой.

Подробности – на https://t2.ru/promo/calls-included

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы продолжаем задавать новые стандарты связи для путешественников: на этот раз Т2 открывает границы для звонков. Впервые на телеком-рынке звонки из роуминга в Россию будут тарифицироваться как домашние. Мы запустили уникальные условия для более чем 50 самых популярных у россиян направлений, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими без переплат и сложных настроек. Это решение делает путешествия комфортнее, а расходы на общение – прозрачными и предсказуемыми».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«В условиях современного мира мобильная связь стала необходимостью независимо от географического положения. Отмена международного роуминга для звонков — это наш ответ на реальные потребности абонентов: делать коммуникацию проще, предсказуемее и комфортнее. Мы стремимся предлагать клиентам решения, которые действительно соответствуют их ежедневным требованиям. Такой подход помогает нам не только оставаться актуальными в быстро меняющейся отрасли, но и укреплять доверие к нашему бренду».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/

