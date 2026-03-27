Эксклюзив
Общество

27 марта 2026 12:41 Общество
Авито открыл категорию сим-карт: первым оператором на платформе стал Билайн

Фото: freepik.com

Авито запускает новую товарную категорию: теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи. Первым продажу сим-карт запустил Билайн.

В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения. Доставка сим-карт будет осуществляться с помощью Авито Доставки. Это обеспечит максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы.

«Рынок смартфонов на Авито стабильно удерживает свои позиции, предлагая потребителям широкий ассортимент гаджетов — от последних технологических новинок до моделей невысокого ценового сегмента с простыми и понятными функциями. Логичным шагом для дальнейшего развития категории стала интеграция на платформу сим-карт — комплементарного продукта, который позволяет пользователю сразу подключить связь к новому устройству. Запуск категории вместе с Билайн открывает новые возможности для пользователей платформы и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте», — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

В рамках партнёрства Билайн запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям Авито. Предложение носит ограниченный характер и рассчитано на первую тысячу подключений. Тариф ориентирован на активных пользователей, которым важен как внушительный пакет мобильного интернета, так и голосовой связи. Уникальной фишкой этого предложения стал безлимитный трафик при использовании Авито.

«Онлайн-покупка сим-карты становится всё более привычным сценарием для клиентов. Партнёрство с Авито позволяет нам протестировать новый канал продаж и сделать пользователям платформы эксклюзивное предложение с большим объёмом интернет-трафика и расширенными возможностями. Для нас это также возможность интегрировать услуги связи в экосистему цифровых сервисов, которыми клиенты пользуются каждый день», — отметил директор по развитию электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636


 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

